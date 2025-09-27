TPHCM rà soát đánh giá đội ngũ công chức

UBND TPHCM vừa có văn bản truyền đạt chỉ đạo của Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được triển khai Nghị định số 171/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định về đào tạo, bồi dưỡng công chức.

Chủ tịch UBND TPHCM đề nghị các cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính thuộc thành phố, UBND các xã, phường, đặc khu rà soát, đánh giá thực trạng đội ngũ công chức; đồng thời xây dựng kế hoạch, lựa chọn các chương trình bồi dưỡng phù hợp, cập nhật, nâng cao kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ mới về các lĩnh vực quản lý nhà nước, các kỹ năng bổ trợ khác cho đội ngũ công chức. Trong đó, phải bảo đảm công chức thực hiện đủ yêu cầu về thời gian bồi dưỡng tối thiểu 1 tuần (40 tiết)/năm; cử công chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng để xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cho cơ quan, đơn vị; ưu tiên các lĩnh vực KH-CN, đổi mới sáng tạo, kỹ năng số, công nghệ số.

Sở Nội vụ được giao tham mưu UBND TPHCM trình HĐND TPHCM ban hành nghị quyết về chế độ, chính sách khuyến khích công chức học tập, nâng cao trình độ, năng lực công tác, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho chính quyền địa phương…

ĐÔNG SƠN