Xã hội

TPHCM rà soát đánh giá đội ngũ công chức

SGGP

UBND TPHCM vừa có văn bản truyền đạt chỉ đạo của Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được triển khai Nghị định số 171/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định về đào tạo, bồi dưỡng công chức.

Chủ tịch UBND TPHCM đề nghị các cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính thuộc thành phố, UBND các xã, phường, đặc khu rà soát, đánh giá thực trạng đội ngũ công chức; đồng thời xây dựng kế hoạch, lựa chọn các chương trình bồi dưỡng phù hợp, cập nhật, nâng cao kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ mới về các lĩnh vực quản lý nhà nước, các kỹ năng bổ trợ khác cho đội ngũ công chức. Trong đó, phải bảo đảm công chức thực hiện đủ yêu cầu về thời gian bồi dưỡng tối thiểu 1 tuần (40 tiết)/năm; cử công chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng để xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cho cơ quan, đơn vị; ưu tiên các lĩnh vực KH-CN, đổi mới sáng tạo, kỹ năng số, công nghệ số.

Sở Nội vụ được giao tham mưu UBND TPHCM trình HĐND TPHCM ban hành nghị quyết về chế độ, chính sách khuyến khích công chức học tập, nâng cao trình độ, năng lực công tác, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho chính quyền địa phương…

Tin liên quan
ĐÔNG SƠN

Từ khóa

UBND TPHCM KH-CN Đặc khu HĐND TPHCM Cơ quan chuyên môn Lớp đào tạo Bổ trợ Công chức Bồi dưỡng Sở Nội vụ đánh giá

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Bùi Thị Hồng Sương, Phạm Văn Trường, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn