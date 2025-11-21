Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Ưu tiên số 1 là hỗ trợ dân sinh vùng lũ

Trưa 21-11, làm việc với lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã chỉ đạo tỉnh Lâm Đồng khẩn trương triển khai các biện pháp nhằm đảm bảo ổn định cuộc sống người dân bị thiệt hại bởi mưa lũ.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười cho biết, từ ngày 17 đến 21-11, mưa lũ trên địa bàn tỉnh đã làm 4 người chết; hơn 1.130 hộ dân bị ảnh hưởng; 1.640ha cây trồng, chủ yếu là hoa màu bị ảnh hưởng, thiệt hại; 33 điểm sạt lở lớn cùng nhiều điểm sạt lở nhỏ. Trong đó, nhiều tuyến đường quan trọng bị sạt lở như đèo Prenn, đèo Mimosa khiến giao thông chia cắt. Ước tính thiệt hại sơ bộ hơn 1.000 tỷ đồng.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng kiểm tra tại khu vực sạt lở trên đèo Mimosa, tỉnh Lâm Đồng, trưa 21-11. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đánh giá cao công tác chủ động ứng phó lũ lụt của tỉnh Lâm Đồng, qua đó góp phần hạn chế được nhiều thiệt hại do đợt mưa lũ gây ra. Để đảm bảo ổn định tình hình, Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Lâm Đồng tiếp tục theo dõi, cập nhật diễn biến thời tiết để kịp thời ứng phó; tiếp tục kiểm tra, sơ tán người dân ở vùng nguy cơ sạt lở.

Người dân xã Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng di dời vật đến khu vực an toàn sáng 21-11

“Tỉnh Lâm Đồng cần khắc phục nhanh các điểm sạt lở, đặc biệt đảm bảo an toàn giao thông. Đối với các tuyến đường đèo Mimosa, đèo Prenn bị hư hỏng cần đẩy nhanh tiến độ sửa chữa. Đồng thời khẩn trương mời các chuyên gia vào đánh giá tình hình cụ thể nguyên nhân gây ra sạt lở tại các tuyến đèo để có cái nhìn tổng thể, chủ động phòng ngừa”, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nói.

Phó Thủ tướng cho biết, Chính phủ đã quyết định phân bổ 200 tỷ đồng cho tỉnh Lâm Đồng để khắc phục hậu quả mưa lũ. Trung ương đã hỗ trợ thì địa phương phải giải ngân ngay, đây là trường hợp khẩn cấp, không được chậm trễ. Đồng thời chỉ đạo địa phương tiếp tục thống kê thiệt hại của người dân để kịp thời hỗ trợ, ổn định cuộc sống. Ưu tiên số 1 cho việc hỗ trợ dân sinh, khắc phục hậu quả.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cùng lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng kiểm tra tại khu vực sạt lở trên đèo Mimosa. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Tỉnh Lâm Đồng kiến nghị Trung ương xem xét, hỗ trợ địa phương khoảng 600 tỷ đồng, trong đó 200 tỷ đồng dùng khắc phục hậu quả về nhà cửa, sản xuất nông nghiệp và 400 tỷ đồng sử dụng sửa chữa khắc phục hạ tầng xung yếu (như kè chống sạt lở sông, suối, khơi thông dòng chảy thoát lũ, khắc phục hư hỏng cầu, đường…). Ngoài ra, tỉnh Lâm Đồng cũng kiến nghị hỗ trợ 1.000 tấn gạo để kịp thời ổn định đời sống người dân.

