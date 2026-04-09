TPHCM: Dự kiến trình HĐND xem xét thông qua nghị quyết về miễn vé xe buýt trong tháng 4

Theo kế hoạch, UBND TPHCM sẽ trình HĐND Thành phố xem xét thông qua nghị quyết về hỗ trợ cho người sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố trong tháng 4-2026. Trên cơ sở đó, chủ trương miễn vé xe buýt sẽ được triển khai trong năm 2026.

Chiều 9-4, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM phối hợp với Sở VH-TT TPHCM tổ chức họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn. Họp báo do Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Tăng Hữu Phong và Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM Nguyễn Ngọc Hồi chủ trì.

Hành khách đi xe buýt tại TPHCM. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Tại buổi họp báo, ông Đỗ Diệp Gia Hợp, Phó Trưởng Phòng Bảo trì khai thác công trình giao thông (Sở Xây dựng TPHCM) cho biết, UBND TPHCM đã có tờ trình về đăng ký xây dựng Nghị quyết của HĐND Thành phố về hỗ trợ cho người sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố theo trình tự, thủ tục rút gọn.

“Miễn vé chỉ là "điều kiện cần", chưa phải điều kiện đủ để người dân lựa chọn xe buýt thay cho phương tiện cá nhân. Do đó, chính sách này sẽ được triển khai đồng bộ với nhiều nhóm giải pháp”, ông Đỗ Diệp Gia Hợp nói.

Đại diện Sở Xây dựng đưa ra các giải pháp gồm: nâng cao chất lượng dịch vụ, cố gắng đảm bảo đúng giờ, phương tiện sạch sẽ, an toàn; đội ngũ lái xe, nhân viên phục vụ, ứng xử văn minh, thân thiện; luồng tuyến xe buýt, các tiện ích cho người đi bộ, hệ thống hạ tầng phục vụ hành khách thuận tiện, dễ dàng tiếp cận.

Cùng với đó, tăng tính thuận tiện, kết nối tốt giữa xe buýt với metro, buýt sông, xe đạp công cộng; ứng dụng MultiGo và hệ thống vé điện tử giúp tra cứu, đi lại dễ dàng, không dùng tiền mặt. Sở sử dụng dữ liệu lớn để phân tích dự báo, tối ưu hệ thống, thời gian, phương tiện, trạm dừng xe buýt.

Đồng thời, thường xuyên đánh giá sản lượng, chi phí, mức độ hài lòng của hành khách; kịp thời điều chỉnh chính sách, tránh dàn trải, bảo đảm hiệu quả sử dụng ngân sách.

THU HƯỜNG