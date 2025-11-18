Đình chỉ, cắt thưởng của tài xế xe buýt “cắt đầu” ô tô trên quốc lộ 51

Những ngày qua, đoạn clip ghi lại cảnh xe buýt biển số 60B-056.52 (tuyến số 2) bất ngờ chuyển làn “cắt đầu” một ô tô đang lưu thông trên quốc lộ 51, đoạn qua tỉnh Đồng Nai đã khiến cộng đồng mạng bức xúc.

Hình ảnh tài xế Nguyễn Thiên Đức điều khiển xe buýt biển số 60B-056.52 vượt ẩu trên quốc lộ 51 vào ngày 15-11-2025 do camera ghi lại

Sự việc xảy ra vào khoảng 10 giờ ngày 15-11. Theo phản ánh, tài xế xe buýt đã điều khiển phương tiện từ làn số 2 lao nhanh sang làn số 1, “cắt đầu” xe ô tô chạy cùng chiều, gây nguy hiểm cho chính hành khách trên xe và người tham gia giao thông xung quanh.

Sau khi báo chí phản ánh đến lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai, Trung tâm Quản lý và Điều hành vận tải hành khách công cộng (thuộc Sở Xây dựng) đã yêu cầu đơn vị liên quan xác minh, giải trình.

Video tài xế điều khiển xe buýt vượt ẩu trên Quốc lộ 51 ngày 15-11-2025 do camera ghi lại

Theo báo cáo của Công ty TNHH dịch vụ du lịch Hoàng Hà D.L – đơn vị quản lý xe buýt 60B-056.52, điều khiển xe là ông Nguyễn Thiên Đ., có giấy phép lái xe hạng E. Ông Đ. trình bày rằng sau khi đón trả khách, xe đã nhập làn số 2 đúng quy định. Tuy nhiên, khi xe tải phía trước bất ngờ giảm tốc độ, khoảng cách bị thu hẹp nhanh khiến ông lo ngại xảy ra va chạm trực diện. Do phản xạ tự nhiên, tài xế vừa giảm tốc vừa đánh lái gấp sang làn số 1 để tránh xe tải nhưng lại thiếu quan sát và xử lý chưa tối ưu, dẫn đến hành vi lái xe nguy hiểm, gây phẫn nộ trong dư luận.

Tài xế Nguyễn Thiên Đ. đã thừa nhận lỗi, cam kết rút kinh nghiệm và nhận trách nhiệm vì thiếu tập trung cần thiết khi điều khiển phương tiện công cộng.

Trước vi phạm này, ông Phạm Hoàng Minh, Giám đốc Công ty Hoàng Hà D.L cho biết, đã đình chỉ hoạt động đối với tài xế Đ., đồng thời cắt 100% tiền thưởng lái xe an toàn trong tháng 11-2025. Đáng chú ý, toàn bộ đội ngũ tài xế của công ty cũng đã được yêu cầu kiểm điểm, rút kinh nghiệm và cam kết không để xảy ra các trường hợp tương tự.

Sự việc lần này không phải cá biệt. Trước đó, vào ngày 16-9-2025, ông T.N.T.H. , tài xế xe buýt 60F-014.15 (tuyến số 16: Bến xe Biên Hòa – Bến xe Phương Lâm), do Hợp tác xã Dịch vụ vận tải Phương Lâm quản lý, đã bị tạm đình chỉ tạm thời vì vượt ẩu hàng loạt phương tiện trên quốc lộ 20 rồi bất ngờ giảm tốc, gây nguy hiểm và khiến nhiều người phẫn nộ.

BÙI LIÊM