Ngày 29-12, Đài Khí tượng - Thủy văn Nam bộ đã phát đi bản tin dự báo thời tiết dịp Tết Dương lịch 2026 tại khu vực TPHCM và một số điểm du lịch.

Dự báo khu vực TPHCM, tiết trời hanh khô dịp Tết Dương lịch 2026. Ảnh: MINH HẢI

Theo dự báo, áp cao lạnh lục địa suy yếu, khoảng ngày 1-1-2026, khả năng được tăng cường trở lại và khoảng ngày 5-1, được tăng cường lần nữa. Gió Đông Bắc có cường độ trung bình đến mạnh trên các vùng biển Nam bộ.

Trên cao, áp cao cận nhiệt đới hoạt động ổn định; từ ngày 31-12, rút dần hoàn lưu phía Đông và khoảng ngày 3 đến ngày 4-1, hoạt động mạnh trở lại.

Thời tiết ở TPHCM được dự báo, mây thay đổi, ngày nắng, không mưa. Riêng từ ngày 1 đến 4-1, sáng sớm trời se lạnh, nhiệt độ cao nhất dao động từ 29-33 độ C.

Từ ngày 31-12-2025 đến 1-1-2026, thời tiết ở một số điểm du lịch như đặc khu Côn Đảo, đặc khu Phú Quốc, TP Huế, Lâm Đồng…, ngày nắng, không mưa, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 24-25 độ C.

Ông Lê Đình Quyết, Trưởng phòng Dự báo khí tượng thủy văn, Đài Khí tượng-Thủy văn Nam bộ cho biết, tiết trời hanh khô, sáng sớm trời se lạnh, cần đề phòng các bệnh về hô hấp ở người già và trẻ nhỏ. Người dân cần chuẩn bị áo chống nắng, nón mũ, ô dù khi tham gia các hoạt động ngoài trời vào thời điểm trưa.

MINH HẢI