TPHCM triển khai chương trình “An cư cùng người lao động”

Hơn 100 đại biểu gồm lãnh đạo công đoàn, Ban quản lý các khu chế xuất - công nghiệp TPHCM, chính quyền địa phương, doanh nghiệp và đông đảo đoàn viên, người lao động tại 10 xã, phường khu vực phía Đông TPHCM tham dự.
Theo Ban tổ chức, trong năm đầu tiên, chương trình hướng đến hỗ trợ mua 2.000 nền đất cho người lao động, trong bối cảnh hơn 70.000 công nhân tại 10 địa phương trên có nhu cầu nhà ở lớn.
Đồng thời xét chọn và trao 30 giải thưởng “Vì bạn xứng đáng”. Trong đó có 5 giải đặc biệt, tặng nền đất miễn phí, trị giá khoảng 700 triệu đồng cho các trường hợp có câu chuyện truyền cảm hứng và 25 giải tôn vinh người lao động vượt khó, nỗ lực vươn lên.
Quỹ đất được triển khai tại xã Nghĩa Thành và Xuân Sơn (TPHCM), với diện tích mỗi nền từ 120-200 m². Các sản phẩm đất đều có sổ hồng, cho phép người mua tự do chuyển nhượng, mua bán hoặc cho tặng.
Dịp này, ban tổ chức trao 20 phần quà (mỗi phần 1 triệu đồng và hiện vật) cho công nhân khó khăn, góp phần động viên, tiếp sức người lao động ổn định cuộc sống.
Chương trình do Liên đoàn Lao động TPHCM phối hợp Công ty CP Thương mại Truyền thông và Du lịch Ngọc Việt và Báo Pháp Luật TPHCM tổ chức.