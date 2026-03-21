TPHCM triển khai chương trình “An cư cùng người lao động”

Ngày 21-3, tại phường Phú Mỹ (TPHCM), chương trình “An cư cùng người lao động” chính thức được công bố, đặt mục tiêu hỗ trợ mua 2.000 nền đất cho công nhân có nhu cầu nhà ở. Dịp này, giải thưởng “Vì bạn xứng đáng” năm 2026 cũng được phát động nhằm tôn vinh, tiếp sức người lao động vượt khó. 

Hơn 100 đại biểu gồm lãnh đạo công đoàn, Ban quản lý các khu chế xuất - công nghiệp TPHCM, chính quyền địa phương, doanh nghiệp và đông đảo đoàn viên, người lao động tại 10 xã, phường khu vực phía Đông TPHCM tham dự.

Theo Ban tổ chức, trong năm đầu tiên, chương trình hướng đến hỗ trợ mua 2.000 nền đất cho người lao động, trong bối cảnh hơn 70.000 công nhân tại 10 địa phương trên có nhu cầu nhà ở lớn.

Ban tổ chức cùng các đại biểu thực hiện nghi thức công bố chương trình “An cư cùng người lao động” và phát động giải thưởng “Vì bạn xứng đáng”

Đồng thời xét chọn và trao 30 giải thưởng “Vì bạn xứng đáng”. Trong đó có 5 giải đặc biệt, tặng nền đất miễn phí, trị giá khoảng 700 triệu đồng cho các trường hợp có câu chuyện truyền cảm hứng và 25 giải tôn vinh người lao động vượt khó, nỗ lực vươn lên.

Quỹ đất được triển khai tại xã Nghĩa Thành và Xuân Sơn (TPHCM), với diện tích mỗi nền từ 120-200 m². Các sản phẩm đất đều có sổ hồng, cho phép người mua tự do chuyển nhượng, mua bán hoặc cho tặng.

Ban tổ chức tặng quà cho các công nhân có hoàn cảnh khó khăn

Dịp này, ban tổ chức trao 20 phần quà (mỗi phần 1 triệu đồng và hiện vật) cho công nhân khó khăn, góp phần động viên, tiếp sức người lao động ổn định cuộc sống.

Chương trình do Liên đoàn Lao động TPHCM phối hợp Công ty CP Thương mại Truyền thông và Du lịch Ngọc Việt và Báo Pháp Luật TPHCM tổ chức.

TRÚC GIANG

