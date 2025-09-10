Xã hội

Môi trường

TPHCM triển khai tuần lễ thu gom chất thải nguy hại hộ gia đình

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh vừa ký văn bản truyền đạt ý kiến Chủ tịch UBND TPHCM về triển khai thực hiện Chương trình “Tuần lễ thu gom chất thải nguy hại hộ gia đình”.

Đơn vị thu gom rác tại phường Bàn Cờ, TPHCM. Ảnh: THANH HIỀN
Theo đó, Chủ tịch UBND TPHCM giao UBND cấp xã căn cứ vào nguồn kinh phí thực hiện Chương trình giảm ô nhiễm môi trường giai đoạn 2020- 2030, chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai chương trình “Tuần lễ thu gom chất thải nguy hại hộ gia đình”.

Trong đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng nhằm nâng cao nhận thức của người dân, hướng dẫn và giúp người dân hình thành thói quen phân loại và thải bỏ chất thải nguy hại hộ gia đình đúng nơi quy định. Đồng thời, tiếp tục duy trì và mở rộng các điểm thu gom chất thải nguy hại hộ gia đình tại các phường, xã, gia tăng khối lượng, thành phần chất thải nguy hại hộ gia đình được phân loại, thu gom, xử lý theo đúng quy định.

Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM được giao theo dõi, đôn đốc và hướng dẫn UBND cấp xã thực hiện hiệu quả nhiệm vụ nêu trên. Đồng thời, nghiên cứu đề xuất giải pháp thực hiện tại các xã, phường, đặc khu.

THANH HIỀN

Từ khóa

phân loại rác thu gom chất thải nguy hại hộ gia đình

