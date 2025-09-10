TPHCM triển khai tuần lễ thu gom chất thải nguy hại hộ gia đình

Đơn vị thu gom rác tại phường Bàn Cờ, TPHCM. Ảnh: THANH HIỀN

Theo đó, Chủ tịch UBND TPHCM giao UBND cấp xã căn cứ vào nguồn kinh phí thực hiện Chương trình giảm ô nhiễm môi trường giai đoạn 2020- 2030, chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai chương trình “Tuần lễ thu gom chất thải nguy hại hộ gia đình”.

Trong đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng nhằm nâng cao nhận thức của người dân, hướng dẫn và giúp người dân hình thành thói quen phân loại và thải bỏ chất thải nguy hại hộ gia đình đúng nơi quy định. Đồng thời, tiếp tục duy trì và mở rộng các điểm thu gom chất thải nguy hại hộ gia đình tại các phường, xã, gia tăng khối lượng, thành phần chất thải nguy hại hộ gia đình được phân loại, thu gom, xử lý theo đúng quy định.

Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM được giao theo dõi, đôn đốc và hướng dẫn UBND cấp xã thực hiện hiệu quả nhiệm vụ nêu trên. Đồng thời, nghiên cứu đề xuất giải pháp thực hiện tại các xã, phường, đặc khu.

THANH HIỀN