TPHCM: Trường học chưa triển khai thu học phí năm học 2025-2026

Ngày 30-8, Sở GD-ĐT TPHCM ban hành văn bản hướng dẫn về thu học phí và các khoản thu khác; thực hiện chế độ miễn, giảm, hỗ trợ học phí và chi phí học tập năm học 2025-2026 tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn TPHCM.

Học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Văn Triết (phường Linh Xuân, TPHCM) trong ngày tựu trường năm học mới vào sáng 20-8

Đối với học phí tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, hiện nay Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 217/2025 về miễn, hỗ trợ học phí đối với trẻ em, học sinh, người học chương trình giáo dục phổ thông trong cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, có hiệu lực thực hiện từ ngày 26-6-2025, áp dụng từ năm học 2025-2026.

Trong thời gian chờ Chính phủ ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 81/2021 và Nghị định số 97/2023, Sở GD-ĐT TPHCM đề nghị các đơn vị trường học tạm thời không triển khai thu học phí cho đến khi HĐND TPHCM ban hành Nghị quyết quy định về mức thu học phí và hỗ trợ học phí đối với trẻ em, học sinh, người học chương trình giáo dục phổ thông trong cơ sở giáo dục công lập năm học 2025-2026.

Đối với học phí tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các đơn vị thực hiện mức thu học phí năm học 2025-2026 tương tự các năm học trước.

Đối với các khoản thu dịch vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục trong trường học, các cơ sở thực hiện theo quy định tại Điều 2 Nghị quyết số 18/2025. Theo đó, mức thu được quy định là mức thu tối đa. Căn cứ tình hình thực tế và nhu cầu của học sinh, cơ sở giáo dục tổ chức thống nhất với cha mẹ học sinh mức thu cụ thể nhưng không vượt quá mức quy định tại Nghị quyết này và không được cao hơn 15% so với mức thu đã thực hiện trong năm học 2024-2025.

Các nội dung và mức thu phải có tính kế thừa việc tổ chức thực hiện từ năm học trước. Trường hợp trường học tổ chức cung cấp thêm dịch vụ phục vụ thì các khoản thu này phải khảo sát, lấy ý kiến cha mẹ học sinh trước khi triển khai thực hiện.

Sở GD-ĐT TPHCM lưu ý các đơn vị thực hiện đúng tên gọi các khoản thu.

Quy định về các khoản thu dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn TPHCM năm học 2025-2026

Phân biệt đúng khoản thu “Dịch vụ chăm sóc, nuôi dưỡng ngoài giờ" đối với dịch vụ trông giữ trước và sau giờ chính khoá với khoản thu “Dịch vụ chăm sóc, nuôi dưỡng ngoài giờ" đối với dịch vụ trông giữ trong các ngày nghỉ, không bao gồm các ngày lễ tết.

Đối với khoản thu thuê máy lạnh thì việc thuê máy phải có sự thống nhất của cha mẹ học sinh, thực hiện đảm bảo theo quy định của pháp luật.

Sở GD-ĐT TPHCM yêu cầu mức thu tương xứng với chất lượng dịch vụ giáo dục, đào tạo.

Các khoản thu tổ chức dịch vụ khác cho cá nhân học sinh như quần áo đồng phục, học phẩm - học cụ, tiền suất ăn bán trú phải có sự thống nhất giữa chủ trường với phụ huynh học sinh.

Mức thu phải phù hợp với địa bàn, nếu có điều chỉnh tăng so với năm trước liền kề phải giải trình, công khai và có sự đồng thuận với cha mẹ học sinh.

Đặc biệt, trường học không tổ chức thu gộp nhiều khoản trong cùng một thời điểm, lưu ý giãn thời gian thực hiện các khoản thu.

Sở GD-ĐT cũng yêu cầu các đơn vị phải đa dạng hóa các kênh thanh toán, không tạo lợi thế cho bất kỳ một ngân hàng hay đơn vị trung gian thanh toán nào; tạo mọi điều kiện để cha mẹ học sinh có nhiều chọn lựa, thuận tiện trong thanh toán học phí và các khoản khác; ưu tiên chọn đơn vị cung cấp dịch vụ thanh toán có mức phí thấp nhất hoặc không thu phí để giới thiệu đến cha mẹ học sinh.

THU TÂM