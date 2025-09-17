TPHCM: Xét xử vụ “hô biến” hơn 25ha đất công thành đất tư

Sáng 17-9, TAND TPHCM cơ sở 1 (phường Bà Rịa) mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; tội sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức"; "Đưa hối lộ"; "Môi giới hối lộ"; "Rửa tiền"; "Lợi dụng chức vụ gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi".

Quang cảnh phiên tòa xét xử Nguyễn Văn Thanh và đồng phạm

Vụ án do bị cáo Nguyễn Văn Thanh (sinh năm 1983) cầm đầu đã dùng các phương thức, thủ đoạn làm giả hồ sơ, chứng từ dựa trên các tài liệu gốc nhằm hợp thức hóa hơn 250.000m² đất công thành đất cá nhân để lừa đảo, mua bán. Trong số 17 bị can có nhiều cán bộ, công chức từng công tác tại các cơ quan nhà nước thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây.

Cáo trạng xác định, tháng 9-2023, ông Phạm Công Tuyến (sinh năm 1966, trú tại TPHCM) có đơn tố giác Nguyễn Văn Thanh cùng các đồng phạm đã có hành vi làm giả giấy tờ thửa đất gần 6.500m2 trên đường Trần Phú, phường 5, TP Vũng Tàu trước đây để bán cho mình nhằm chiếm đoạt số tiền 22 tỷ đồng.

Quá trình điều tra phát hiện, bằng các mối quan hệ quen biết, Nguyễn Văn Thanh đã mượn 55 bộ hồ sơ gốc đất công từ Cao Bá Hoài (chuyên viên VPĐKĐĐ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trước đây) và nói dối là để đối chiếu với hồ sơ đất của mình. Khi cầm các bộ hồ sơ, Thanh cùng đồng bọn sao chụp, scan, sau đó làm giả và tráo đổi 219 tài liệu gốc. Từ đó, đối tượng biến hơn 250.000m2 đất công thành đất của mình. Bằng các giấy tờ giả, nhóm này lừa bán 11 thửa đất với diện tích 163.500m² cho Phạm Công Tuyến, chiếm đoạt hơn 174 tỷ đồng, đồng thời bán thêm 30.000m² đất bằng hình thức gán nợ, thu thêm 1,75 tỷ đồng của một người khác.

Một trong những khu đất trên đường Hoàng Hoa Thám (nay thuộc phường Vũng Tàu) bị làm giả giấy tờ để lừa đảo mua bán

Về phần Phạm Công Tuyến, sau khi mua đất đã ủy quyền cho Nguyễn Văn Thanh làm thủ tục cấp sổ đỏ và chuyển hơn 45 tỷ đồng để cấp dưới hối lộ cho một số cán bộ có chức vụ, quyền hạn thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trước đây nhằm hợp thức hóa hồ sơ.

Cụ thể, Nguyễn Quang Tú (công chức Văn phòng HĐND và UBND TP Bà Rịa) nhận 40,944 tỷ đồng, môi giới 13,925 tỷ đồng, hưởng lợi 27,019 tỷ đồng, sau đó rửa tiền 6,6 tỷ đồng qua đầu tư bất động sản; Phạm Thị Kim Loan (viên chức VPĐKĐĐ TP Bà Rịa) nhận 11,957 tỷ đồng, môi giới 7,226 tỷ đồng, hưởng lợi 4,731 tỷ đồng; Nguyễn Thị Thu Hà (công chức UBND phường 2, TP Vũng Tàu) nhận 2,13 tỷ đồng, trực tiếp hối lộ 80 triệu đồng, hưởng lợi 1,38 tỷ đồng; Nguyễn Thị Thanh Hương (công chức Sở TN-MT) nhận 1,36 tỷ đồng, hưởng lợi 360 triệu đồng… Ngoài nhóm trên, một số bị cáo khác bị xác định phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền, gồm: Đào Việt Anh (công chức Phòng QLĐT TP Vũng Tàu) chiếm đoạt 10,4 tỷ đồng, sau đó rửa tiền 6,5 tỷ đồng; Nguyễn Thế Quan (nguyên chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh) chiếm đoạt 2,9 tỷ đồng, rửa tiền 2,5 tỷ đồng; Lê Phát Đạt chiếm đoạt 762,16 triệu đồng; Phạm Quang Cường chiếm đoạt 310 triệu đồng.

Trước đó, ngày 23-6, trong phiên tòa xét xử một vụ án khác, Nguyễn Văn Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù về tội "Làm giả, sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức" và "Chiếm đoạt tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Dự kiến phiên tòa lần này sẽ kéo dài đến ngày 19-9.

PHÚ NGÂN