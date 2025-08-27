Nước lũ ở thượng nguồn sông Hồng, nhiều sông ở miền Bắc có dấu hiệu lên nhanh

Nước lũ ở thượng nguồn sông Hồng và nhiều sông ở miền Bắc đang có dấu hiệu lên nhanh do mưa lớn kéo dài nhiều ngày liên tiếp, xuất phát từ hoàn lưu bão số 5.

Nước đang lên cao ở thượng nguồn sông Hồng

Tại phường Lào Cai thuộc tỉnh Lào Cai - khu vực thượng nguồn sông Hồng - mực nước đã có dấu hiệu lên nhanh trong đêm 26 rạng sáng 27-8, nhưng chưa đến mức đáng lo ngại.

Tuy nhiên, do mưa rất lớn diện rộng tiếp tục xảy ra trong đêm qua đến rạng sáng nay 27-8, khiến nhiều người dân ở tỉnh Lào Cai lo lắng không yên. Tại phường Yên Bái (thuộc tỉnh Lào Cai), nước lũ ở thượng nguồn sông Hồng đang đổ dồn xuống, trong khi khu vực này không có đê bao, tình hình đáng lo ngại.

Nước sông Hồng lên ngập đường ở ven sông thuộc phường Yên Bái (tỉnh Lào Cai) từ tối qua 26-8. Ảnh: FB YÊN BÁI

Nước sông Hồng tràn vào nhà dân tại phường Yên Bái

Lực lượng chức năng khẩn trương sơ tán người dân ở phường Yên Bái sống ven sông Hồng. Ảnh: T.H.Y.B

Nhiều người dân ở phường Yên Bái (tỉnh Lào Cai) phải chạy lũ trong đêm

Theo ghi nhận, mực nước sông Hồng tại phường Yên Bái đã vượt báo động 3, gây ngập nặng tại các tuyến phố trũng thấp ven sông như Thanh Niên, Yết Kiêu và Hoàng Hoa Thám. Từ nửa đêm qua, nước đã ngập đường, tràn vào nhà dân. Một số nơi ở tỉnh Lào Cai như Cổ Phúc, Bắc Hà… cũng mưa to, người dân thao thức không ngủ, lo ngập úng hoa màu, hư hỏng cây trái…

Chính quyền địa phương đã khẩn trương ban hành công văn di dời người dân sinh sống sát bờ sông, trong khi lực lượng chức năng xuyên đêm sử dụng thuyền máy hỗ trợ người dân di chuyển tài sản và sơ tán.

Sáng sớm 27-8, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia phát thông báo khẩn về lũ trên sông Thao (đoạn sông Hồng) tại Yên Bái có khả năng vượt báo động 3 khoảng 0,4m trong 3 đến 6 giờ tới trước khi xuống dần.

Nước lũ sông Hồng đêm 26, rạng sáng 27-8

Cùng thời điểm, các sông Lục Nam, Hoàng Long, sông Mã và sông Cả ở các tỉnh Bắc Ninh, Ninh Bình, Thanh Hóa và Nghệ An cũng đang có mức lũ lên cao. Cơ quan khí tượng đánh giá cấp độ rủi ro thiên tai do lũ ở mức 3, cảnh báo nguy cơ sạt lở đất, ngập úng và gián đoạn giao thông nghiêm trọng tại nhiều khu vực.

Nhiều nơi ở miền Bắc vẫn đang mưa to

Sáng nay, 27-8, Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cũng thông báo mưa lớn tiếp tục diễn ra tại nhiều tỉnh ở phía Bắc nước ta, trong đó có Lào Cai và Thanh Hóa. Lượng mưa đo được từ đêm 26 đến rạng sáng 27-8 ở một số nơi lên tới trên 150mm, gây áp lực lớn cho hệ thống thoát nước đô thị và đê điều.

Trong 24 đến 48 giờ tới, khu vực trung du, đồng bằng và ven biển Bắc bộ, Sơn La, Lào Cai, Thanh Hóa sẽ tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to.

Ông Nguyễn Xuân Hiển, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, cảnh báo vùng trọng tâm mưa đang tập trung ở đồng bằng và trung du Bắc bộ. Tình hình mưa có thể kéo dài đến hết tháng 8. Nguyên nhân do hoàn lưu bão số 5 cùng đới gió Đông Nam từ mặt đất lên đến mực cao 5.000m gây ra.

Trong khi đó, các cơ quan dự báo khí tượng quốc tế nhận định, hôm nay, 27-8, một vùng áp thấp mới có thể từ phía Đông Philippines vào Biển Đông với xác suất cao trở thành áp thấp nhiệt đới. Vì vậy, thời tiết ở phía Bắc và trên biển còn diễn biến xấu, khó lường.

PHÚC HẬU