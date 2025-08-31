Trong không khí cả nước hân hoan đón mừng lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9, ca-nhạc sĩ Trang Pháp vừa cho ra mắt mini album "Mãi là người Việt Nam".

Sau concert Sao nhập ngũ và màn ra mắt thành công hai phiên bản (bản gốc và bản dành cho Sao nhập ngũ) của MV Mãi là người Việt Nam, Trang Pháp tiếp tục giới thiệu mini album cùng tên, bao gồm 3 sáng tác: Mãi là người Việt Nam, Duyên số, Hành trình lấp lánh.

Trang Pháp phát hành mini album "Mãi là người Việt Nam"

Trong đó, ca khúc chủ đề Mãi là người Việt Nam đã là giai điệu quen thuộc với nhiều khán giả thời gian gần đây. Duyên số lại là sáng tác từng ghi dấu tại sân khấu Lễ trao giải thưởng VTV Awards 2024, Chào năm mới "Bứt phá" 2025. Ca khúc được khán giả yêu mến bởi chất nhạc mang âm hưởng dân gian và nguồn năng lượng tươi vui.

Trang Pháp quyết định đưa Duyên số vào mini album Mãi là người Việt Nam vì vẻ đẹp Việt được thể hiện tinh tế, ẩn sau câu chuyện tình yêu dí dỏm. Cô gái trong bài hát có cái nhìn lạc quan, tích cực, trước những tác động ngoại cảnh vẫn kiên trì với mục tiêu và lý tưởng của mình.

Ca khúc thứ ba trong mini album là Hành trình lấp lánh - sáng tác bởi ca, nhạc sĩ Trang Pháp và Vy Vy. Bài hát có giai điệu da diết, nhắc nhớ về những hành trình có rực rỡ, có thăng trầm nhưng đều hướng đến ước mơ về tương lai tươi sáng và sự biết ơn tới quá khứ.

Song song với phát hành album trên các nền tảng nhạc số, Trang Pháp cũng công bố video live session Hành trình lấp lánh kết hợp cùng rapper Hà Lê. Bối cảnh MV là vùng núi đồi của tỉnh Lào Cai, cũng là nơi Trang Pháp ghi hình cho MV Mãi là người Việt Nam.

Trang Pháp và Hà Lê

“Ba ca khúc ra đời vào những thời điểm khác nhau nhưng đều chứa đựng thông điệp đẹp, hướng về Quốc khánh 2-9. Mini album là món quà mà tôi gửi đến khán giả theo cách trọn vẹn nhất”, Trang Pháp nói.

Trang Pháp vinh dự là một trong những nghệ sĩ tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (nhiệm vụ A80)

Sau 24 giờ, album đã ẵm trọn top 1 Itunes với cả 4 ca khúc (thêm phiên bản solo của Mãi là người Việt Nam) lọt top 10 song của Itunes.

Nếu 2024 là năm đánh dấu sự trở lại của Trang Pháp bằng album Infinity8, kỷ niệm 10 năm ca hát, năm 2025 lại là bước trưởng thành mới trong sự nghiệp. Từ những thông điệp xuất phát từ cảm xúc, trải nghiệm cá nhân âm nhạc của Trang Pháp có thêm những màu sắc mới, hướng tới tính nhân văn và cộng đồng.

THU HƯƠNG