Văn hóa - Giải trí

Trang trọng Lễ giỗ Tổng Bí thư Trần Phú lần thứ 94

SGGPO

Sáng 14-9 (tức 23-7 Âm lịch), tại Khu di tích Trần Phú ở xã Đức Thọ, Sở VH-TT-DL tỉnh Hà Tĩnh phối hợp tổ chức lễ giỗ lần thứ 94 của đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.

z7010174913964_deea617649f5aedcf59a3c61f5d3cd41.jpg
Đại biểu tham dự Lễ giỗ lần thứ 94 của Tổng Bí thư Trần Phú tại nhà thờ

Trong không khí trang nghiêm, lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy tỉnh Hà Tĩnh, Sở VH-TT-DL, các đại biểu đã thành kính dâng hoa, dâng hương bày tỏ lòng tưởng nhớ, tri ân sâu sắc công lao, đóng góp to lớn của Tổng Bí thư Trần Phú đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc.

z7010174900410_8ffc542b4f78c89b2104455f9abee074.jpg
Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy tỉnh Hà Tĩnh Hà Văn Hùng, lãnh đạo Sở VH-TT-DL và các đại biểu dâng hương bày tỏ lòng thành kính, tri ân công lao, đóng góp to lớn của Tổng Bí thư Trần Phú

Cuộc đời hoạt động cách mạng của Tổng Bí thư Trần Phú đã để lại di sản vô cùng quý báu, với những bài học sâu sắc cho Đảng và sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta; là tấm gương sáng ngời về chí khí cách mạng và tinh thần kiên trung, bất khuất của người cộng sản.

20240406_115938.jpg
Khu mộ Tổng Bí thư Trần Phú

Trước anh linh của Tổng Bí thư Trần Phú, các đại biểu nguyện hứa cùng Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hà Tĩnh chung sức, đồng lòng, quyết tâm xây dựng quê hương ngày càng phát triển, phồn vinh, hạnh phúc.

aqqq.jpg
Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy tỉnh Hà Tĩnh Hà Văn Hùng, lãnh đạo Sở VH-TT-DL và các đại biểu dâng hương tại phần mộ Tổng Bí thư Trần Phú
z7010175238162_5c6ea981d29dc6206fc19cabe939bdbe.jpg
Tin liên quan
DƯƠNG QUANG

Từ khóa

Tổng Bí thư Trần Phú Hà Tĩnh Đức Thọ lễ giỗ lần thứ 94 Khu di tích Trần Phú

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Phó Tổng Biên tập Phụ trách: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn