Trang trọng Lễ giỗ Tổng Bí thư Trần Phú lần thứ 94

Sáng 14-9 (tức 23-7 Âm lịch), tại Khu di tích Trần Phú ở xã Đức Thọ, Sở VH-TT-DL tỉnh Hà Tĩnh phối hợp tổ chức lễ giỗ lần thứ 94 của đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.

Đại biểu tham dự Lễ giỗ lần thứ 94 của Tổng Bí thư Trần Phú tại nhà thờ

Trong không khí trang nghiêm, lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy tỉnh Hà Tĩnh, Sở VH-TT-DL, các đại biểu đã thành kính dâng hoa, dâng hương bày tỏ lòng tưởng nhớ, tri ân sâu sắc công lao, đóng góp to lớn của Tổng Bí thư Trần Phú đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy tỉnh Hà Tĩnh Hà Văn Hùng, lãnh đạo Sở VH-TT-DL và các đại biểu dâng hương bày tỏ lòng thành kính, tri ân công lao, đóng góp to lớn của Tổng Bí thư Trần Phú

Cuộc đời hoạt động cách mạng của Tổng Bí thư Trần Phú đã để lại di sản vô cùng quý báu, với những bài học sâu sắc cho Đảng và sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta; là tấm gương sáng ngời về chí khí cách mạng và tinh thần kiên trung, bất khuất của người cộng sản.

Khu mộ Tổng Bí thư Trần Phú

Trước anh linh của Tổng Bí thư Trần Phú, các đại biểu nguyện hứa cùng Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hà Tĩnh chung sức, đồng lòng, quyết tâm xây dựng quê hương ngày càng phát triển, phồn vinh, hạnh phúc.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy tỉnh Hà Tĩnh Hà Văn Hùng, lãnh đạo Sở VH-TT-DL và các đại biểu dâng hương tại phần mộ Tổng Bí thư Trần Phú

DƯƠNG QUANG