Trang trọng Lễ giỗ Tổng Bí thư Trần Phú lần thứ 94

Trong không khí trang nghiêm, lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy tỉnh Hà Tĩnh, Sở VH-TT-DL, các đại biểu đã thành kính dâng hoa, dâng hương bày tỏ lòng tưởng nhớ, tri ân sâu sắc công lao, đóng góp to lớn của Tổng Bí thư Trần Phú đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc.
Cuộc đời hoạt động cách mạng của Tổng Bí thư Trần Phú đã để lại di sản vô cùng quý báu, với những bài học sâu sắc cho Đảng và sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta; là tấm gương sáng ngời về chí khí cách mạng và tinh thần kiên trung, bất khuất của người cộng sản.
Trước anh linh của Tổng Bí thư Trần Phú, các đại biểu nguyện hứa cùng Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hà Tĩnh chung sức, đồng lòng, quyết tâm xây dựng quê hương ngày càng phát triển, phồn vinh, hạnh phúc.