Ngày 26-9, tại Nhà hát tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh, Sở VH-TT-DL TP Đà Nẵng tổ chức lễ tổng kết, trao giải cuộc vận động sáng tác ca khúc về TP Đà Nẵng 2025.

Ban tổ chức trao giải nhất cho tác phẩm "Đà Nẵng chào bạn"

Với chủ đề “Đà Nẵng - Hành trình 50 năm”, Cuộc vận động sáng tác ca khúc về TP Đà Nẵng năm 2025 do Sở VH-TT-DL Đà Nẵng tổ chức đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của nhiều nghệ sĩ, tác giả trong và ngoài thành phố.

Sau hơn 3 tháng triển khai, Ban tổ chức đã nhận được 106 tác phẩm của 70 tác giả đến từ 19 tỉnh, thành phố trên cả nước. Các tác phẩm được chấm chọn bởi những nhạc sĩ giàu kinh nghiệm và tâm huyết như: Nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam; Nhạc sĩ Bùi Huy Tuấn; Nhạc sĩ Trần Ái Nghĩa; Nhạc sĩ Trần Xuân Tiên; Nhạc sĩ Nguyễn Xuân Minh.

Tại buổi lễ, có 12 giải thưởng được trao tặng cho những tác giả có tác phẩm xuất sắc gồm 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 6 giải khuyến khích. Trong đó, giải nhất thuộc về tác giả Nguyễn Phước Vũ Bảo với tác phẩm “Đà Nẵng chào bạn”.

Ban tổ chức trao giải cho các tác phẩm đoạt giải nhì

Tác phẩm “Đà Nẵng ơi” của tác giả Đỗ Hoàng Linh (nhạc) – Phạm Hồng Điệp (thơ) và tác phẩm “Hẹn về Đà Nẵng” của tác giả Nguyễn Quỳnh Hợp (nhạc) – Hồ Minh (thơ) cùng đoạt giải nhì.

Ngoài ra, có 6 tác phẩm đoạt giải được Nhà hát Trưng Vương dàn dựng, công diễn ra mắt công chúng ngay tại lễ tổng kết, trao giải. Đây là những tác phẩm tiêu biểu có giá trị nghệ thuật, có khả năng đi vào đời sống, góp phần làm phong phú kho tàng âm nhạc về thành phố, phục vụ tốt công tác tuyên truyền, quảng bá và nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân.

Bà Nguyễn Thị Hội An, Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL Đà Nẵng cho biết, các ca khúc đã thể hiện tình cảm sâu nặng, niềm tự hào về truyền thống lịch sử, văn hóa, con người, cũng như khát vọng phát triển, hội nhập của thành phố trong thời kỳ mới.

Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL Đà Nẵng Nguyễn Thị Hội An phát biểu tại lễ tổng kết

“Cuộc vận động sáng tác ca khúc về TP Đà Nẵng năm 2025 là một hành trình đầy ý nghĩa – không chỉ kết nối những trái tim yêu âm nhạc, yêu thành phố, mà còn góp phần khơi dậy niềm tự hào, tình yêu quê hương trong mỗi người dân”, bà Nguyễn Thị Hội An chia sẻ.

PHẠM NGA