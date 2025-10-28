Trao hỗ trợ cho người dân bị thương do cây gãy đổ

Chiều 28-10, ông Võ Trọng Tài, Chủ tịch UBND phường Đông Hòa (TPHCM) gặp gỡ, trao quà hỗ trợ cho 2 trường hợp bị thương do cây xanh gãy đổ.

Hai trường hợp được hỗ trợ là bà Phạm Ngọc Hiền (khu phố Tân Hòa) và em Trần Tuấn Anh, học sinh lớp 5.

Lãnh đạo UBND phường Đông Hòa trao 5 triệu đồng hỗ trợ cho bà Hiền, trao 8 triệu đồng cho em Tuấn Anh.

Lãnh đạo phường Đông Hòa trao quà hỗ trợ 2 trường hợp

Chủ tịch UBND phường Đông Hòa Võ Trọng Tài cho biết, phường luôn quan tâm, chia sẻ, hỗ trợ người dân gặp khó khăn, hoạn nạn do thiên tai, bão lũ, thể hiện tinh thần “chính quyền đồng hành cùng người dân” trong mọi hoàn cảnh.

Trước đó, chiều 1-10, cơn mưa lớn kèm gió giật mạnh đã làm gãy đổ nhiều cây xanh ở phường Đông Hòa, trong đó có 2 cây me. Em Tuấn Anh và bà Hiền bị cây me đổ vào người nên bị thương, phải đưa đi cấp cứu.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo phường Đông Hòa trực tiếp đến bệnh viện thăm hỏi, động viên và hỗ trợ ban đầu cho 2 người bị thương; đồng thời chỉ đạo các lực lượng triển khai ngay việc cắt tỉa, dọn dẹp hiện trường, thu dọn cây xanh gãy đổ mang đi xử lý. Tổ chức cắm biển cảnh báo an toàn giao thông tại các khu vực có nguy cơ xảy ra sự cố.

