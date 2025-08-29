Trên 350 bác sĩ trẻ đến với Ngày hội việc làm ngành y tế TPHCM lần 3

Tại ngày hội, Sở Y tế TPHCM đã tổng kết và đánh giá hiệu quả việc triển khai Chương trình thí điểm thực hành tại bệnh viện đa khoa gắn với trạm y tế - khóa 3, rút ra các bài học kinh nghiệm để làm cơ sở cho việc điều chỉnh và nhân rộng mô hình trong thời gian tới. Đồng thời, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đã được tuyên dương, khen thưởng và các bác sĩ trẻ hoàn thành chương trình được nhận Giấy phép hành nghề.
Tại đây, Sở Y tế TPHCM công bố quyết định thành lập Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 tại xã Cần Giờ.
Phát biểu tại ngày hội, TS.BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM nhận định, hệ thống y tế công lập thành phố sau hợp nhất có 32 bệnh viện đa khoa, 28 bệnh viện chuyên khoa, 11 trung tâm chuyên khoa, 15 trung tâm bảo trợ xã hội và 38 trung tâm y tế khu vực, phục vụ sức khỏe cho khoảng 14 triệu dân. Tuy nhiên, tỷ lệ giường bệnh, bác sĩ và điều dưỡng trên 10.000 dân không đồng đều giữa các khu vực I, II và III. Do đó, việc thu hút và bồi dưỡng đội ngũ bác sĩ trẻ, đặc biệt là những bác sĩ đã hoàn thành chương trình thực hành tại trạm y tế càng trở nên cấp thiết. Bên cạnh đó, các trạm y tế xã, phường hiện hữu sau sắp xếp có 168 trạm y tế tương ứng với các đơn vị hành chính mới và 296 điểm y tế vệ tinh. Mục tiêu là đảm bảo mỗi trạm y tế mới sẽ có ít nhất từ 2 bác sĩ trở lên.
>> Một số hình ảnh tại ngày hội. Ảnh: QUANG HUY