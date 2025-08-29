Y tế - Sức khỏe

Trên 350 bác sĩ trẻ đến với Ngày hội việc làm ngành y tế TPHCM lần 3

Ngày 29-8, Ngày hội việc làm ngành y tế TPHCM lần 3 được tổ chức tại Trung tâm y tế huyện Cần Giờ, có 73 đơn vị y tế tham gia với nhu cầu tuyển dụng 381 chỉ tiêu. Đây là sự kiện kép nhằm tổng kết và phát triển mô hình y tế cơ sở, đồng thời giải quyết nhu cầu nhân lực cho các đơn vị y tế công lập.

Các đại biểu cắt băng khai mạc ngày hội
Các đại biểu cắt băng khai mạc ngày hội

Tại ngày hội, Sở Y tế TPHCM đã tổng kết và đánh giá hiệu quả việc triển khai Chương trình thí điểm thực hành tại bệnh viện đa khoa gắn với trạm y tế - khóa 3, rút ra các bài học kinh nghiệm để làm cơ sở cho việc điều chỉnh và nhân rộng mô hình trong thời gian tới. Đồng thời, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đã được tuyên dương, khen thưởng và các bác sĩ trẻ hoàn thành chương trình được nhận Giấy phép hành nghề.

Tại đây, Sở Y tế TPHCM công bố quyết định thành lập Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 tại xã Cần Giờ.

Phát biểu tại ngày hội, TS.BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM nhận định, hệ thống y tế công lập thành phố sau hợp nhất có 32 bệnh viện đa khoa, 28 bệnh viện chuyên khoa, 11 trung tâm chuyên khoa, 15 trung tâm bảo trợ xã hội và 38 trung tâm y tế khu vực, phục vụ sức khỏe cho khoảng 14 triệu dân. Tuy nhiên, tỷ lệ giường bệnh, bác sĩ và điều dưỡng trên 10.000 dân không đồng đều giữa các khu vực I, II và III. Do đó, việc thu hút và bồi dưỡng đội ngũ bác sĩ trẻ, đặc biệt là những bác sĩ đã hoàn thành chương trình thực hành tại trạm y tế càng trở nên cấp thiết. Bên cạnh đó, các trạm y tế xã, phường hiện hữu sau sắp xếp có 168 trạm y tế tương ứng với các đơn vị hành chính mới và 296 điểm y tế vệ tinh. Mục tiêu là đảm bảo mỗi trạm y tế mới sẽ có ít nhất từ 2 bác sĩ trở lên.

>> Một số hình ảnh tại ngày hội. Ảnh: QUANG HUY

32.JPG
158 bác sĩ trẻ tham gia ngày hội
19.JPG
PGS.TS.BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM trao Bằng khen của UBND TPHCM cho Bệnh viện Lê Văn Thịnh
45.JPG
Đại diện Bệnh viện Nhân dân 115 TPHCM phỏng vấn các bác sĩ ứng viên
46.JPG
Ban Giám đốc Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức phỏng vấn các bác sĩ trẻ ứng tuyển về đơn vị
44.JPG
Khu tuyển dụng của Bệnh viện Truyền máu huyết học TPHCM có hàng chục bác sĩ trẻ tới phỏng vấn
35.JPG
Bác sĩ trẻ được đồng nghiệp của Trung tâm cấp cứu 115 TPHCM hướng dẫn các cách thức cấp cứu người bệnh
24.JPG
Bác sĩ trẻ Phạm Như Quỳnh (thứ 2 từ phải vào) cùng các bạn đồng môn
QUANG HUY

