Tri ân thầy cô một cách thực chất

Sở GD-ĐT TPHCM vừa có văn bản về việc không tổ chức tiếp khách, không nhận hoa, quà chúc mừng kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 - 20-11-2025).

Theo Chánh Văn phòng Sở GD-ĐT TPHCM Hồ Tấn Minh, thông báo nói trên không mới, đã được triển khai trong nhiều năm học, hướng đến các hoạt động kỷ niệm một cách thực chất, tránh lãng phí.

Trong tuần qua, nhiều trường ở TPHCM phát hành thư ngỏ gửi tới nhà hảo tâm, đối tác, phụ huynh về việc không nhận hoa chúc mừng trong Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.

Hiệu trưởng Trường THPT Thủ Đức (phường Thủ Đức, TPHCM) Nguyễn Thị Thanh Trúc cho biết, năm nay tình hình kinh tế khó khăn, nhiều địa phương thiệt hại nặng nề do bão lũ. Thực hiện chủ trương tiết kiệm, thiết thực và ý nghĩa của ngành giáo dục và đào tạo, nhà trường mong phụ huynh, đơn vị, đối tác có dự định gửi hoa chúc mừng chuyển thành suất học bổng dành cho học sinh khó khăn, hoặc đồng hành cùng trường hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do ảnh hưởng của bão lũ.

Với cách làm tương tự, Trường Tiểu học Phan Văn Trị (phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM) đăng tải thư ngỏ không nhận hoa và quà dịp 20-11. Thay vào đó, nhà trường mong quý phụ huynh, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đóng góp tập, vở, dụng cụ thể thao, quà tặng cho học sinh tham gia các hoạt động của trường.

Đại diện các trường cho biết, việc “đổi” hoa và quà trong dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 thành các suất học bổng, dụng cụ học tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn được phụ huynh hưởng ứng nhiệt tình. Qua đó, những phần quà đóng góp trở nên có ý nghĩa, lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái trong trường học.

MINH QUÂN