Giáo dục

Tri ân thầy cô một cách thực chất

SGGP

Sở GD-ĐT TPHCM vừa có văn bản về việc không tổ chức tiếp khách, không nhận hoa, quà chúc mừng kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 - 20-11-2025).

Theo Chánh Văn phòng Sở GD-ĐT TPHCM Hồ Tấn Minh, thông báo nói trên không mới, đã được triển khai trong nhiều năm học, hướng đến các hoạt động kỷ niệm một cách thực chất, tránh lãng phí.

Trong tuần qua, nhiều trường ở TPHCM phát hành thư ngỏ gửi tới nhà hảo tâm, đối tác, phụ huynh về việc không nhận hoa chúc mừng trong Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.

Hiệu trưởng Trường THPT Thủ Đức (phường Thủ Đức, TPHCM) Nguyễn Thị Thanh Trúc cho biết, năm nay tình hình kinh tế khó khăn, nhiều địa phương thiệt hại nặng nề do bão lũ. Thực hiện chủ trương tiết kiệm, thiết thực và ý nghĩa của ngành giáo dục và đào tạo, nhà trường mong phụ huynh, đơn vị, đối tác có dự định gửi hoa chúc mừng chuyển thành suất học bổng dành cho học sinh khó khăn, hoặc đồng hành cùng trường hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do ảnh hưởng của bão lũ.

Với cách làm tương tự, Trường Tiểu học Phan Văn Trị (phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM) đăng tải thư ngỏ không nhận hoa và quà dịp 20-11. Thay vào đó, nhà trường mong quý phụ huynh, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đóng góp tập, vở, dụng cụ thể thao, quà tặng cho học sinh tham gia các hoạt động của trường.

Đại diện các trường cho biết, việc “đổi” hoa và quà trong dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 thành các suất học bổng, dụng cụ học tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn được phụ huynh hưởng ứng nhiệt tình. Qua đó, những phần quà đóng góp trở nên có ý nghĩa, lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái trong trường học.

MINH QUÂN

Từ khóa

Tri ân thầy cô không tổ chức tiếp khách không nhận hoa kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam Sở GD-ĐT TPHCM tiết kiệm thiết thực tinh thần tương thân tương ái 20-11 học bổngm học sinh khó khăn

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn