Triệt phá đường dây buôn bán “khí cười” quy mô lớn ở TPHCM

Ngày 26-3, Công an TPHCM cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an Thành phố, vừa triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển khí N₂O (khí cười), khởi tố và bắt tạm giam 3 bị can.

Ba bị can gồm: Huỳnh Đức Cường (SN 2004, trú tại tỉnh Tây Ninh), Phan Thành Đạt (SN 2002) và Nguyễn Thị Vân (SN 1998) cùng trú tại TPHCM.

Ba bị can bị khởi tố, bắt tạm giam: Huỳnh Đức Cường (áo trắng), Phan Thành Đạt (áo đen) và Nguyễn Thị Vân (giữa)

Trước đó, rạng sáng 21-3, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) kiểm tra một căn nhà trên đường Lê Văn Khương, phường Tân Thới Hiệp (TPHCM), phát hiện 30 bình khí cười cùng nhiều bóng cao su, van sử dụng.

Tiến hành truy xét mở rộng, công an thu giữ tổng cộng 59 bình khí cười (tổng trọng lượng hơn 300kg).

Các đối tượng cùng tang vật

Qua điều tra, công an xác định Huỳnh Đức Cường cầm đầu, tổ chức việc mua bán, nhận tiền qua tài khoản ngân hàng và điều phối giao hàng.

Phan Thành Đạt được thuê đóng gói, giao hàng với hàng trăm đơn vận chuyển. Còn Nguyễn Thị Vân tham gia bán lại cho khách, hưởng chênh lệch.

Đáng chú ý, các đối tượng sử dụng mạng xã hội để liên hệ, giao hàng tận nơi và thanh toán bằng chuyển khoản ngân hàng nhằm che giấu hoạt động vi phạm.

Phan Thành Đạt cùng tang vật

Kết quả điều tra ban đầu xác định, đường dây thực hiện nhiều giao dịch mua bán khí cười, với tổng số tiền qua các tài khoản lên tới hơn 10 tỷ đồng.

Theo Công an TPHCM, từ năm 2025, mọi hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển khí N₂O đều bị nghiêm cấm và có thể bị xử lý. Loại khí này tiềm ẩn nguy cơ gây ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thần kinh, làm mất kiểm soát hành vi, đe dọa sức khỏe và tính mạng người sử dụng.

MẠNH THẮNG