Triệt phá ổ cá độ bóng đá trên 100 tỷ đồng ở Bình Định

Sáng 10-4, Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Định xác nhận, các phòng nghiệp vụ của công an tỉnh này vừa phối hợp với Cục nghiệp vụ Bộ Công an triệt phá thành công “hang ổ” đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua trang web http://agbong88.com.