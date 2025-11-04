Triều cường ở Nam bộ: Mực nước tại trạm Vũng Tàu có thể đạt 4,3m

Nam bộ đang xuất hiện kỳ triều cường mà đỉnh triều có thể lên tới 4,3m tại trạm Vũng Tàu - mức rất cao trong năm 2025.

Nam bộ xuất hiện kỳ triều cường cao nhất từ đầu năm tới nay

Chiều 4-11, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia thông tin, mực nước biển đo tại các trạm hải văn ven biển Nam bộ đang tiếp tục lên cao, trong đó trạm Vũng Tàu ghi nhận mực nước đỉnh 4,08m vào lúc 0 giờ cùng ngày và có xu hướng tăng.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cảnh báo, từ chiều tối 4-11 đến ngày 5-11, khu vực ven biển các tỉnh, thành từ TPHCM đến Cà Mau sẽ xuất hiện đợt triều cường mạnh, mực nước cao nhất tại trạm Vũng Tàu có thể đạt từ 4,1m đến 4,15m. Thời gian xuất hiện đỉnh triều vào các khung từ 23 giờ đến 1 giờ và từ 11 giờ đến 15 giờ hàng ngày.

Từ ngày 5 đến 6-11, mực nước ven biển phía Đông của Nam bộ tiếp tục lên chậm, đỉnh triều có thể đạt 4,15-4,25m. Đặc biệt trong các ngày từ 7 đến 11-11, triều cường ở Nam bộ lên mức rất cao, đỉnh tại trạm Vũng Tàu có thể đạt 4,2-4,3m (cao hơn kỳ triều cường cuối tháng 10 vừa qua khi mực nước triều chỉ đạt đỉnh khoảng 4,16-4,18m).

Lực lượng chức năng ở phường Tây Nam (TPHCM) hỗ trợ người dân ứng phó triều cường trong đợt triều từ ngày 23 đến 26-10 vừa qua. Nguồn ảnh: BÁO SGGP ONLINE

Theo ông Bùi Mạnh Hà, Trưởng phòng Dự báo Hải văn (Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia), đây là kỳ triều cường cao nhất từ đầu năm đến nay. Khu vực ven biển phía Đông của Nam bộ, nhất là các vùng trũng thấp và ngoài đê bao, cần đề phòng nguy cơ ngập úng, tràn bờ bao, ảnh hưởng đến giao thông, sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản và sinh hoạt của người dân.

Tin liên quan Nam bộ sắp xuất hiện kỳ triều cường mới, nguy cơ ngập diện rộng

PHÚC HẬU