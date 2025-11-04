Khánh Hòa: Không để bị động, bất ngờ khi bão Kalmaegi đến

Ông Trịnh Minh Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh phát biểu. Ảnh: THẢO CHI

Theo Sở NN-MT tỉnh Khánh Hòa, toàn tỉnh có 3.451 bè nuôi trồng thủy sản với hơn 106.000 lồng, 8.331 lao động. Các địa phương đã tuyên truyền, vận động người dân khẩn trương thu hoạch sản phẩm đạt kích cỡ thương phẩm và chuẩn bị phương án di dời người, phương tiện khi cần thiết.

Về tàu thuyền, toàn tỉnh có 6.953 phương tiện, trong đó 886 tàu với 5.717 lao động đang hoạt động trên biển; không có phương tiện nào ở khu vực nguy hiểm.

Gia cố bờ taluy ứng phó bão Kalmaegi

Toàn tỉnh hiện có 64 hồ chứa nước, gồm 53 hồ thủy lợi và 11 hồ thủy điện, dung tích đạt 77% thiết kế (528/752 triệu m³).

Về nông nghiệp hiện có gần 20.000ha lúa, hơn 57.700ha cây trồng khác; tổng đàn gia súc 716.790 con, gia cầm 5,3 triệu con.

Sở NN-MT tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các đơn vị hướng dẫn người dân chằng chống chuồng trại, dự trữ thức ăn, thuốc thú y, di chuyển vật nuôi ở vùng trũng thấp đến nơi an toàn.

Công tác bảo đảm an toàn tại các bến thủy nội địa và vịnh Nha Trang cũng được triển khai khẩn trương. Cơ quan chức năng thông báo khẩn đến hơn 300 phương tiện, phát thanh cảnh báo liên tục và tạm dừng làm thủ tục rời bến khi có cảnh báo sóng gió lớn; gửi thông báo qua mạng xã hội cho các chủ phương tiện nhằm thông tin nhanh nhất, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.

Ngư dân xã Đại Lãnh (tỉnh Khánh Hòa) thả neo giữ cho tàu cố định

Phát biểu chỉ đạo, ông Trịnh Minh Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Khánh Hòa, nhấn mạnh: "Thiệt hại do thiên tai chủ yếu bắt nguồn từ sự chủ quan, vì vậy các cấp, ngành phải vào cuộc quyết liệt, triển khai biện pháp phòng tránh cụ thể".

Theo ông Trịnh Minh Hoàng, mưa lớn thời gian qua khiến đất đá bão hòa, nguy cơ sạt lở rất cao. Các địa phương phải rà soát hồ chứa, khu vực có nguy cơ sạt lở; bám sát diễn biến bão, cập nhật thường xuyên, sẵn sàng phương án ứng phó theo phương châm “từ xa, từ sớm”, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Người dân xã Đại Lãnh, tỉnh Khánh Hòa gia cố lại mái tôn. Ảnh: HIẾU GIANG

Khẩn trương hoàn thành việc kêu gọi tàu, thuyền vào nơi tránh trú an toàn trước 10 giờ ngày 5-11; dừng toàn bộ hoạt động trên biển từ 12 giờ ngày 6-11-2025 cho đến khi bão tan và người dân trên lồng bè, tàu neo đậu phải vào bờ trước thời điểm trên.

Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa được yêu cầu kiểm tra an toàn công trình, phương tiện thi công, đồng thời đảm bảo giao thông thông suốt trong mưa bão. Lực lượng quân đội, công an, biên phòng phối hợp chính quyền hỗ trợ dân chằng chống nhà cửa, chủ động cứu hộ, cứu nạn, bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, bão Kalmaegi đang di chuyển nhanh với tốc độ 20-25km/giờ theo hướng Tây Tây Bắc. Dự kiến chiều 4-11, bão sẽ đi vào biển Đông và tiếp tục mạnh lên. Cường độ bão có thể đạt cấp 14, giật cấp 17 vào ngày 6-11, khi ở ngoài khơi khu vực từ Gia Lai đến Khánh Hòa. Phạm vi ảnh hưởng của bão dự kiến trải rộng từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa. Do ảnh hưởng hoàn lưu phía Nam của bão, từ sáng sớm ngày 6 đến hết ngày 8-11, tỉnh Khánh Hòa có mưa vừa đến mưa to; riêng khu vực phía Bắc tỉnh có mưa rất to. Mưa tập trung chủ yếu trong đêm 6 và sáng 7-11. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 50-150mm/ngày, có nơi trên 200mm. Riêng đêm 6 và sáng sớm 7-11, lượng mưa có thể vượt 100mm trong 6 giờ.

HIẾU GIANG