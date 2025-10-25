Trình phương án chỉnh trang khu đất số 1 đường Lý Thái Tổ, TPHCM

Ngày 25-10, Sở Xây dựng TPHCM đã có văn bản báo cáo UBND TPHCM về phương án chỉnh trang khu đất số 1 đường Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài.

Khu nhà đất số 1 đường Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài, TPHCM. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Theo đó, Sở Xây dựng đã đề xuất phương án điều chỉnh khu đất số 1, đường Lý Thái Tổ làm công viên, xây tượng đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19.

Cụ thể, điều chỉnh quy hoạch đô thị tỷ lệ 1/2000 theo hướng nghiên cứu điều chỉnh cục bộ quy hoạch khu vực để đáp ứng được mục tiêu hình thành công viên cây xanh, không gian sân chơi phục vụ công cộng, đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19 và kết hợp khai thác không gian ngầm.

Trên cơ sở quy hoạch hiện nay, tổ chức thi tuyển kiến trúc về tượng đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19 và đầu tư xây dựng theo hình thức xã hội hóa.

Về xây dựng công viên công cộng sẽ được thực hiện trên cơ sở quy hoạch 1/2000 điều chỉnh cục bộ, đầu tư công viên cây xanh, không gian sân chơi phục vụ công cộng tại số 1 đường Lý Thái Tổ theo hình thức xã hội hóa.

Đối với dự án mở rộng đường Trần Bình Trọng (đoạn từ đường Lý Thái Tổ đến đường Hùng Vương) theo quy hoạch, theo Sở Xây dựng dự án này sẽ có tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 1.073 tỷ đồng.

Đối với trụ sở làm việc phường Vườn Lài, UBND phường Vườn Lài có đề xuất bố trí trụ sở làm việc sau khi sáp nhập chính quyền địa phương 2 cấp ở khu vực tại số 1 đường Lý Thái Tổ. Tuy nhiên, tại cuộc họp, các đơn vị thống nhất bố trí một vị trí đất công khác trên địa bàn phường (dự kiến khu đất tại địa chỉ số 376 đường Điện Biên Phủ, phường Vườn Lài).

Hiện trạng khu nhà đất số 1 đường Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài, TPHCM. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Với những đề xuất trên, Sở Xây dựng kiến nghị UBND TPHCM chấp thuận chủ trương thực hiện sử dụng khu đất số 1 đường Lý Thái Tổ để phát triển công viên công cộng, bố trí tượng đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19 và khai thác không gian ngầm. Đồng thời, tổ chức điều chỉnh quy hoạch 1/2000 cục bộ khu vực theo phương án trên.

Sở Quy hoạch – Kiến trúc tổ chức kiểm kê, đánh giá và phân loại, các công trình biệt thự tại khu đất nêu trên để làm cơ sở bảo tồn (nếu có).

Kêu gọi xã hội hóa để xây dựng tượng đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19 và xây dựng công viên công cộng tại khu đất số 1 đường Lý Thái Tổ.

Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan đề xuất phương án đầu tư mở rộng đường Trần Bình Trọng đoạn từ đường Lý Thái Tổ đến đường Hùng Vương (đảm bảo phù hợp với không gian công viên cộng cộng, giao thông khu vực và các quy hoạch có liên quan).

UBND phường Vườn Lài chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Quy hoạch – Kiến trúc đề xuất các thủ tục để xây dựng trụ sở làm việc của phường tại địa chỉ số 376 đường Điện Biên Phủ, phường Vườn Lài.

Quy hoạch và hiện trạng khu đất số 1 đường Lý Thái Tổ Theo quy hoạch, khu nhà đất số 1 đường Lý Thái Tổ (nhà khách Chính phủ - PV) với diện tích 4,3ha có chức năng sử dụng là đất hỗn hợp. Khu đất có mật độ xây dựng 20%, tầng cao 1-15 tầng, hệ số sử dụng đất 2,0 lần. Trong đó, đất hỗn hợp có diện tích 2,1ha; đất cây xanh sử dụng công cộng cấp đô thị là 2,18 ha; khu đất có bố trí nhà ga cho tuyến metro số 1 kéo dài và tuyến metro số 3. Về giao thông xung quanh khu đất, đường Trần Bình Trọng (đoạn từ đường Lý Thái Tổ đến đường Hùng Vương) dài khoảng 370m với mặt cắt ngang theo quy hoạch là 17m. Hiện nay, tuyến đường có bề rộng trung bình khoảng 5m, chưa kết nối với đường Lý Thái Tổ. Đối với các tuyến đường xung quanh như Hùng Vương, Lý Thái Tổ đã được đầu tư theo quy hoạch.

THANH HIỀN