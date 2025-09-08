Trợ lý Vision AI của Samsung mở ra kỷ nguyên mới cho màn hình thông minh tích hợp AI

Công ty Điện tử Samsung chính thức giới thiệu trợ lý Vision AI, đánh dấu bước tiến mới trong hành trình phát triển màn hình tích hợp AI trên các dòng TV và màn hình Samsung.

Trợ lý Vision AI còn hiểu ngữ cảnh và chuỗi hội thoại

Với trợ lý giọng nói Bixby được nâng cấp thông minh hơn, trợ lý Vision AI mang đến trải nghiệm tương tác tự nhiên và liền mạch, tích hợp những tính năng AI tiên tiến nhất của Samsung vào một nền tảng trực quan duy nhất, giúp người dùng dễ dàng khám phá nội dung và nhận câu trả lời theo ngữ cảnh cho mọi câu hỏi.

Điểm khác biệt của trợ lý Vision AI chính là khả năng trả lời câu hỏi và yêu cầu bằng các phản hồi trực quan, thông minh từ nhiều AI agent, chỉ với thao tác nhấn nút AI trên điều khiển từ xa.

Được hỗ trợ bởi Generative AI (AI tạo sinh), trợ lý Vision AI mang đến trải nghiệm hội thoại tự nhiên và linh hoạt hơn, có thể hiểu ngữ cảnh và câu hỏi tiếp nối, giúp quá trình tương tác trở nên mượt mà như một cuộc trò chuyện thực sự - không cần lệnh, không cần menu, không cần nhập liệu.

Trợ lý Vision AI cho phép người dùng đặt câu hỏi trực tiếp cho TV Samsung về bất cứ nội dung nào hiển thị trên màn hình, như thông tin phim, tên tác phẩm nghệ thuật hay gợi ý điểm đến du lịch. Việc nhận câu trả lời từ một AI đồng hành chưa bao giờ trực quan và toàn diện đến thế. Câu trả lời sẽ luôn phù hợp với ngữ cảnh của mọi câu hỏi, kèm tùy chọn hình ảnh/video liên quan để trải nghiệm tìm kiếm trở nên phong phú và sống động hơn bất kỳ trợ lý AI nào khác.

Không chỉ phản hồi, trợ lý Vision AI còn hiểu ngữ cảnh và chuỗi hội thoại tiếp theo, hiển thị thông tin liên quan ngay trên màn hình. Nội dung đa dạng từ phim ảnh, truyền hình, nghệ thuật, ẩm thực, thể thao hay du lịch được trình bày dưới dạng hội thoại, tạo nên sự giao tiếp tự nhiên và liền mạch với TV.

Bằng cách hợp nhất các chức năng này, trợ lý Vision AI giúp người dùng không còn phải chuyển đổi giữa nhiều ứng dụng hay menu, trở thành trung tâm quản lý giải trí, công việc và trải nghiệm kết nối.

Ông Kevin Lee, Phó Chủ tịch Điều hành, Giám đốc Bộ phận Trải nghiệm Khách hàng thuộc ngành hàng Màn hình Hiển thị, Samsung Electronics chia sẻ: “Với trợ lý Vision AI, chúng tôi đang tái định nghĩa TV có thể làm được gì – vượt ra ngoài chất lượng hình ảnh và âm thanh, mang đến một trải nghiệm có khả năng thấu hiểu, tương tác và phát triển cùng người dùng theo thời gian”.

BÌNH LÂM