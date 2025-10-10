Nâng cao kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân

Ngày 10-10, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân tổ chức hội nghị hướng dẫn học tập và thi trên nền tảng “Bình dân học vụ số” của Bộ Quốc phòng.

Đây là hoạt động hưởng ứng và thực hiện phong trào “Bình dân học vụ số” của Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số trong toàn đơn vị; bảo đảm 100% quân số được học tập, trang bị đầy đủ kiến thức về kỹ năng số, góp phần đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân được trang bị khối kiến thức cơ bản và các kỹ năng số

Trong đó, cán bộ, chiến sĩ đơn vị được tập huấn, thực hành các kỹ năng trên nền tảng số, như: Cách thức sử dụng các thiết bị và phần mềm công nghệ; phương thức khai thác dữ liệu và thông tin; bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng; kỹ năng giao tiếp, hợp tác trong môi trường số; sáng tạo nội dung số…

Thông qua nền tảng “Bình dân học vụ số” của Bộ Quốc phòng, cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân đã đăng ký 3.000 tài khoản trên mạng truyền số liệu quân sự và hơn 2.300 tài khoản trên mạng Internet để học tập, thực hành để hoàn thành các khóa học và thi trực tuyến.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng và các thí sinh tham gia thi trên thiết bị thông minh

MẠNH THẮNG - VĂN ĐƯỜNG