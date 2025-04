Truy nã bị can kê khai giảm tiền bán đất để trốn thuế

Ngày 2-4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an TPHCM đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Công Dũng (sinh năm 1964; đăng ký thường trú tại quận 8, TPHCM; ngụ tại quận Bình Tân, TPHCM) về tội “Trốn thuế”.

Do bị can Trần Công Dũng không có mặt tại nơi cư trú, không rõ bị can đang ở đâu nên Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an TPHCM ra Quyết định truy nã để truy bắt theo quy định pháp luật.

Bị can Trần Công Dũng

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, Trần Công Dũng chuyển nhượng và ông H.P.T. nhận chuyển nhượng một thửa đất có diện tích gần 3.000 m2 tại phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân.

Giá trị chuyển nhượng thực tế là 55 tỷ đồng, nhưng trong hợp đồng chuyển nhượng được công chứng, bị can Dũng và ông T. chỉ khai là 8 tỷ đồng. Từ đó kê khai làm giảm thuế thu nhập cá nhân mà bị can Dũng phải nộp là 868 triệu đồng và làm giảm số tiền lệ phí trước bạ mà ông T. phải nộp là 217 triệu đồng.

Tổng số tiền trốn thuế thu nhập cá nhân, nghĩa vụ tài chính đối với ngân sách nhà nước là gần 1,1 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an TPHCM yêu cầu bị can Trần Công Dũng ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng. Đề nghị người dân phát hiện, tố giác, truy bắt bị can Dũng và báo cơ quan công an gần nhất; hoặc liên hệ Đội 2, Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an TPHCM, số 674 đường 3 tháng 2, phường 14, quận 10, số điện thoại 0693187783, 0976555428.

ÁI CHÂN