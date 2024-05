Truy nã nguyên Trưởng phòng Tàu sông Cục Đăng kiểm Việt Nam nhận hối lộ gần 3 tỷ đồng

Ngày 23-5, Công an TPHCM ra quyết định truy nã bị can Đỗ Trung Học (nguyên Trưởng phòng Tàu sông Cục Đăng kiểm Việt Nam) về tội “Nhận hối lộ”.

Theo điều tra, trong thời gian giữ chức Trưởng phòng Tàu sông Cục Đăng kiểm Việt Nam (ĐKVN), Học đã nhiều lần nhận hối lộ của Nguyễn Xuân Hào (đăng kiểm viên Chi cục Đăng kiểm tỉnh Long An). Sau khi nhận tiền, Học đã cấp Thông báo năng lực cơ sở đóng mới, hoán cải, sửa chữa, phục hồi phương tiện thủy nội địa cho 38 xưởng đóng tàu ở tỉnh Long An.

Bị can Đỗ Trung Học (nguyên Trưởng phòng Tàu sông Cục Đăng kiểm Việt Nam) bị truy nã về tội “Nhận hối lộ”

Công an xác định, thành phần hồ sơ xin cấp Thông báo năng lực cơ sở đóng mới, hoán cải, sửa chữa, phục hồi phương tiện thủy nội địa của 38 xưởng đóng tàu nói trên không đúng, đủ theo quy định, hồ sơ được lập và hiện trạng cơ sở vật chất, cơ cấu tổ chức không phù hợp. Tuy nhiên, Học vẫn ký xét duyệt và trình ký cấp Thông báo để hưởng lợi số tiền gần 3 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, Công an TPHCM khởi tố bị can và lệnh bắt giam Học về tội “Nhận hối lộ”. Ngày 23-12-2023, Công an TPHCM cùng Công an quận Ba Đình, Công an quận Đống Đa (TP Hà Nội) tống đạt các quyết định. Tuy nhiên, Học đã bỏ trốn.

Để phục vụ công tác truy bắt bị can và giải quyết vụ án, Công an TPHCM thông báo truy nã Học. Công an cũng yêu cầu bị can Học ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng.

Người dân phát hiện bị can Học có quyền bắt và giải tới công an hoặc cơ quan chức năng gần nhất; tố giác, báo cho cơ quan công an gần nhất, hoặc liên hệ với Công an TPHCM ở số 268 đường Trần Hưng Đạo (phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1).

* Liên quan đến vụ án “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ”, “Môi giới hối lộ”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Cục ĐKVN các Chi cục Đăng kiểm trên địa bàn cả nước, Viện KSND TPHCM đã hoàn tất cáo trạng truy tố 254 bị can về 11 tội danh liên quan đến các sai phạm, tiêu cực trong lĩnh vực đăng kiểm.

Bị can Đặng Việt Hà, cựu Cục trưởng Cục ĐKVN

Trong đó, 2 cựu Cục trưởng Cục ĐKVN là Đặng Việt Hà bị truy tố về tội "Nhận hối lộ"; Trần Kỳ Hình (người tiền nhiệm của Hà) bị truy tố về tội "Nhận hối lộ" và "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Bị can Trần Kỳ Hình, cựu Cục trưởng Cục ĐKVN

Lãnh đạo VKSND TPHCM ký ban hành cáo trạng số 252/CT-VKS-P3

TRUNG DŨNG