Từ chiều tối 9-12, nhiều nơi có mưa to

Theo các chuyên gia khí tượng, từ chiều và tối 9-12 đến ngày 10-12, nhiều nơi ở Nam bộ có mưa vừa, Trung bộ có mưa to.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, đêm qua và sáng sớm 9-12, tại các khu vực gồm: TP Huế, TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk tiếp tục có mưa, mưa rào.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia nhận định, từ chiều 9-12 đến hết ngày 10-12, khu vực TP Huế và các tỉnh duyên hải Nam Trung bộ tiếp tục có mưa, cường độ từ mưa vừa đến mưa to. Lượng mưa phổ biến là 40-70mm, cục bộ có nơi trên 150mm. Đồng thời, ngày và đêm 9-12, khu vực cao nguyên Trung bộ và Nam bộ cũng có mưa rào và dông (lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi trên 80mm). Từ đêm 10-12, mưa lớn ở các khu vực trên có khả năng giảm dần.

Ảnh mây vệ tinh lúc 7 giờ ngày 9-12. Nguồn: Z.E

Theo các chuyên gia khí tượng, nguyên nhân gây mưa ở Trung bộ và Nam bộ là do đang có bộ phận nhiễu động ngoài Biển Đông có dấu hiệu dịch chuyển vào đất liền nước ta. Từ chiều 9-12, nhiễu động này bắt đầu ảnh hưởng đến các tỉnh ở phía Nam và tăng dần cường độ từ đêm 9-12 đến ngày 10-12.

TPHCM và miền Đông Nam bộ cũng có mưa nhưng cường độ mưa ở Nam bộ không lớn như Nam Trung bộ.

PHÚC VĂN