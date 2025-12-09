Xã hội

Từ chiều tối 9-12, nhiều nơi có mưa to

SGGPO

Theo các chuyên gia khí tượng, từ chiều và tối 9-12 đến ngày 10-12, nhiều nơi ở Nam bộ có mưa vừa, Trung bộ có mưa to.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, đêm qua và sáng sớm 9-12, tại các khu vực gồm: TP Huế, TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk tiếp tục có mưa, mưa rào.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia nhận định, từ chiều 9-12 đến hết ngày 10-12, khu vực TP Huế và các tỉnh duyên hải Nam Trung bộ tiếp tục có mưa, cường độ từ mưa vừa đến mưa to. Lượng mưa phổ biến là 40-70mm, cục bộ có nơi trên 150mm. Đồng thời, ngày và đêm 9-12, khu vực cao nguyên Trung bộ và Nam bộ cũng có mưa rào và dông (lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi trên 80mm). Từ đêm 10-12, mưa lớn ở các khu vực trên có khả năng giảm dần.

IMG_4713.jpeg
Ảnh mây vệ tinh lúc 7 giờ ngày 9-12. Nguồn: Z.E

Theo các chuyên gia khí tượng, nguyên nhân gây mưa ở Trung bộ và Nam bộ là do đang có bộ phận nhiễu động ngoài Biển Đông có dấu hiệu dịch chuyển vào đất liền nước ta. Từ chiều 9-12, nhiễu động này bắt đầu ảnh hưởng đến các tỉnh ở phía Nam và tăng dần cường độ từ đêm 9-12 đến ngày 10-12.

TPHCM và miền Đông Nam bộ cũng có mưa nhưng cường độ mưa ở Nam bộ không lớn như Nam Trung bộ.

Tin liên quan
PHÚC VĂN

Từ khóa

dự báo thời tiết Nam bộ Trung Trung bộ Biển đông bão số 15 bão số 16

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn