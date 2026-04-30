Từ một “giọt nước” đến đô thị nhân văn

Ở thành phố, trên những con đường quen thuộc mà ta đi qua mỗi ngày, thường có vài cảnh quan, công trình dường như tồn tại mà không được nhận diện. Ta nhìn thấy nhưng không thực sự “thấy”, đi qua nhưng không dừng lại. Khu đất số 1 đường Lý Thái Tổ (phường Vườn Lài, TPHCM) từng là một nơi như thế.

Ngày đêm, dòng xe cuồn cuộn chảy quanh, nhưng phía sau bức tường là một không gian gần như tách biệt, không liên quan gì đến nhịp sống sôi động bên ngoài. Nơi đó, trong một thời gian dài “kín cổng cao tường”, xa lạ ngay với những người dân sống xung quanh.

Cho đến một ngày, khi đi ngang vòng xoay ngã sáu Cộng Hòa, người ta bất chợt nhận ra một không gian xanh mát mở ra trước mắt. Những hàng cây, những mảng cỏ, thấp thoáng vài biệt thự xưa, và ở trung tâm là một “tiểu không gian” hiện đại: một “giọt nước” trong veo giữa những vòi phun, xung quanh là những bậc thềm rộng rãi, thân thiện, như mời gọi mọi người “ngồi lại bên nhau”. Một không gian tĩnh nhưng không lặng và mang lại nhiều cảm xúc.

Công viên số 1 đường Lý Thái Tổ

Khoảng nghỉ cần thiết của đô thị

“Công viên Giọt nước” - như người dân gọi nơi này, không gây ấn tượng bằng vẻ đẹp choáng ngợp mà bằng cảm giác là nơi để dừng chân, được hít thở không khí trong lành, nhớ lại ký ức chưa xa... Tuy không lớn nhưng khuôn viên có nhiều cổ thụ tạo bóng mát, lại được chăm chút thêm bằng thảm cỏ, vườn hoa xinh xinh... Một công viên nhỏ được tạo ra giữa “quy hoạch vĩ mô” của sự phát triển hạ tầng giao thông hiện đại. Một không gian vừa đủ đã hình thành, đủ để con người cảm nhận được mình đang hiện diện, chứ không chỉ đang di chuyển. “Giọt nước” rất nhỏ so với không gian xung quanh, nhưng chính từ sự nhỏ bé ấy lại gợi mở ra câu hỏi lớn: một siêu đô thị như TPHCM sẽ dành bao nhiêu nơi như vậy cho con người dừng lại và nghỉ ngơi?

Trong suy nghĩ phổ biến, sự phát triển đô thị thường gắn với những đại lộ, công trình cao tầng và tòa nhà hiện đại, bằng những dự án quy mô lớn “ngàn tỷ”. Đó là những biểu hiện dễ thấy của tăng trưởng. Nhưng đời sống thực sự của thành phố lại diễn ra ở những không gian rất khác, những nơi không được quy hoạch và thiết kế để trở thành hoành tráng, hiện đại, sang trọng, mà đơn giản chỉ là nơi để con người có thể thoải mái hiện diện vì nó đáp ứng một nhu cầu nào đó. Công viên hay không gian công cộng là những nơi như thế. Người ta đến đó tập thể dục, đi bộ vào sáng sớm, hẹn nhau đến đó để trò chuyện, ghé vào nghỉ chân sau một quãng đường nắng nóng, hay thư giãn nghỉ ngơi vào buổi tối mát mẻ sau một ngày vất vả mưu sinh, vào ngày cuối tuần có thể cùng gia đình đến vui chơi, ngồi quán cà phê, hay thậm chí đến đây không vì mục đích nào cả. Những hành vi tưởng như vụn vặt ấy, khi lặp lại mỗi ngày lại chính là cách con người đang sống, là cách đô thị được sống.

Không gian công cộng không chỉ là một yếu tố cảnh quan đơn thuần. Nó trở thành một dạng “hạ tầng mềm” của thành phố, không thể đo đếm bằng diện tích hay giá trị kinh tế trực tiếp, mà bằng khả năng tạo ra những khoảnh lặng bình yên cho đời sống tinh thần. Hiện nay, lý thuyết đô thị đương đại nói nhiều đến những “khoảng nghỉ đô thị” (urban pause), đó là những không gian cho phép con người thoát khỏi tốc độ căng thẳng và nhàm chán vì lặp đi lặp lại, thoát khỏi áp lực và sự phức tạp của cuộc sống. Như vậy, “Công viên Giọt nước” bên vòng xoay ngã sáu Cộng Hòa không phải là phần “tiện thể” của một quy hoạch tổng thể, hay là “tận dụng đất trống” trong khi chưa sử dụng, mà phải được coi là một phần thiết yếu của hệ sinh thái đô thị. Những “tiểu không gian” ấy tạo nên chiều sâu của đời sống đô thị, nơi tinh thần của con người được cung cấp năng lượng để có thể tái tạo thậm chí phục hồi sau những áp lực vô hình.

Những không gian như thế không chỉ mang lại lợi ích ở hiện tại, mà trải qua thời gian còn tích tụ ký ức trong cộng đồng. Không phải ký ức lớn lao của các sự kiện lịch sử chính thống, mà là ký ức đời thường, giản dị, khó nắm bắt nhưng bền bỉ theo thời gian. Đó có thể là buổi chiều ngồi bên gia đình, một cuộc trò chuyện tình cờ, một khoảng nghỉ giữa ngày nắng gắt. Tất cả những sinh hoạt hàng ngày mang lại niềm vui, tạo thành thói quen, sự hữu ích... qua năm tháng sẽ trở thành ký ức riêng của từng nơi chốn.

Đông đảo người dân tập trung xem nhạc nước tại khu vực trung tâm Công viên số 1 Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài, TPHCM

“Tuyên ngôn mềm” về phát triển đô thị

Từ một “giọt nước” nhỏ có thể nhìn rộng ra câu chuyện của siêu đô thị TPHCM hôm nay và ngày mai. Thành phố phát triển càng nhanh càng lớn thì nguy cơ đánh mất những khoảng không gian như vậy càng cao. Áp lực về giao thông, về đất đai, về hiệu quả sử dụng không gian khiến mọi thứ có xu hướng bị “tối ưu hóa” vì lợi ích kinh tế trước mắt. Trong quá trình đó, những gì không trực tiếp tạo ra “tiền tươi thóc thật” dễ bị xem là thứ yếu. Nhưng nếu mọi không gian trong thành phố đều bị lấp đầy bởi công trình chức năng, nếu mọi khoảng trống đều bị chuyển hóa thành giá trị kinh tế, thì con người sẽ ở đâu trong cấu trúc ấy, sẽ giữ vai trò gì trong thành phố ấy? Khi đó, đô thị sẽ trở thành một cỗ máy vận hành hiệu quả, nhưng lại thiếu khả năng chăm sóc con người. Con người chỉ còn là một “đinh ốc” trong cỗ máy khổng lồ đó mà thôi.

Sự hiện diện của những khoảng dừng như “Công viên Giọt nước” mang ý nghĩa như một “tuyên ngôn mềm” về cách phát triển siêu đô thị. Bằng sự hiện diện bình dị, những “tiểu không gian” đã cho thấy đô thị vẫn còn chỗ cho con người hòa vào thiên nhiên, giữa tốc độ ngày càng nhanh vẫn có nơi để chậm lại, thay đổi tâm trạng tích cực hơn, mang lại sự cân bằng cho tinh thần. “Tuyên ngôn mềm” vì bằng sự hiện diện, những “giọt nước” đã đặt ra và đòi hỏi một tiêu chuẩn quan trọng cho sự phát triển của đô thị: không chỉ là lớn hơn, nhanh hơn, hiện đại hơn mà còn là phải nhân văn hơn.

Một đô thị nhân văn trong thời đại ngày nay rất cần có hạ tầng hiện đại, đồng thời cũng phải có những con người giàu có về trải nghiệm sống. Điều đó chỉ có được nếu đô thị tạo ra được những không gian để con người nghỉ ngơi, tương tác và cảm nhận, giữa người với người, giữa con người với thiên nhiên. Đô thị nhân văn không phải là sự đối lập với đô thị hiện đại, mà là cân bằng giữa sự phát triển vật chất với sự giàu có của tinh thần. Đó là sự phát triển không chỉ nhằm tối đa hóa công năng mà còn để bảo vệ những nhu cầu rất cơ bản của con người: được nghỉ ngơi mà không bị thúc ép bởi thời gian, được hiện diện mà không bị sự bao vây của tiêu dùng, được gặp gỡ mà không cần phải có hiệu quả về kinh tế. Những điều tưởng như đơn giản ấy lại chính là nền tảng của đời sống đô thị bền vững.

Đô thị nhân văn còn là vấn đề công bằng không gian đô thị. Ai cũng có quyền tiếp cận những khoảng nghỉ chung, không phân biệt tuổi tác, thu nhập hay mục đích. Nếu một thành phố chỉ còn lại những không gian phải trả tiền, phải có “đẳng cấp” mới được hiện diện thì nó đã loại trừ một phần lớn cư dân của mình ra khỏi trải nghiệm đô thị. Ngược lại, những không gian công cộng mở dù rất nhỏ chính là nơi mà mọi người có thể cùng hiện diện không phân biệt giàu nghèo, góp phần thu hẹp khoảng cách xã hội.

Nhiều hoạt động văn nghệ được tổ chức tại không gian mở Công viên số 1 Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài, TPHCM (ẢNH: HOÀNG HÙNG)

Trong bối cảnh hiện tại và tương lai, những không gian như “Công viên Giọt nước” ở đường Lý Thái Tổ có ý nghĩa vượt ra ngoài kích thước vật lý của nó, là biểu hiện một khả năng đặc biệt của đô thị: khả năng tự “mềm hóa” chính mình bằng những can thiệp nhỏ, tinh tế, đúng chỗ. Một hàng cây, một băng ghế, một khoảng bóng mát nếu được đặt đúng vào dòng chảy của đời sống thì có thể tạo ra những tác động tích cực lâu dài, vì chúng mang lại cho con người cảm giác mình được chấp nhận, được nghỉ ngơi và được là một phần của thành phố theo cách rất riêng.

Một giọt nước nhỏ nhoi nhưng góp phần làm nên đại dương. Một khoảng lặng giản dị sẽ làm nên sức sống mới của thành phố. Người ta có thể đi rất nhanh qua một siêu đô thị nhưng để ở lại và gắn bó, để nhớ và để thương thì cần những nơi cho phép mình được sống chậm, được là chính mình ngoài những nghĩa vụ và trách nhiệm. Đôi khi chỉ cần một “giọt nước” giữa ngày nắng gắt cũng đủ để ta nhớ rằng, thành phố này vẫn còn là nơi để sống hết mình chứ không chỉ là nơi để ta tồn tại.

TS NGUYỄN THỊ HẬU