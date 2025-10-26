Từ nay tới cuối năm, Chính phủ kiểm điểm hàng tuần việc triển khai nhiệm vụ trọng tâm

Ngày 25-10, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì phiên họp Chính phủ về triển khai các nhiệm vụ trọng tâm tới cuối năm 2025. Đây là phiên họp Chính phủ đầu tiên sau khi được kiện toàn các thành viên mới (2 Phó Thủ tướng, 3 Bộ trưởng).

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ về triển khai các nhiệm vụ trọng tâm tới cuối năm 2025. Ảnh: VGP

Kết luận cuộc họp, Thủ tướng nhấn mạnh một số nhiệm vụ quan trọng cần tập trung thực hiện như: chuẩn bị các luật, nghị quyết trình Quốc hội, trong đó có các nghị quyết, cơ chế, chính sách đặc thù để triển khai các nghị quyết chiến lược, trụ cột của Bộ Chính trị; xử lý gần 3.000 dự án tồn đọng, kéo dài, thực hiện phương án cơ cấu lại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - SCB; thúc đẩy các dự án đường sắt, điện hạt nhân; thúc đẩy các động lực tăng trưởng, tạo thế, tạo đà, tạo lực cho những năm tiếp theo; phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch đầu tư công; chuẩn bị khởi công, khánh thành đồng loạt các công trình, dự án quy mô lớn, trọng điểm vào ngày 19-12…

Thủ tướng yêu cầu kiểm điểm hàng tuần, xây dựng kế hoạch, tiến độ thực hiện, khẩn trương xây dựng bộ tiêu chí trên cơ sở cụ thể hóa Quy định số 366-QĐ/TW ngày 30-8-2025 của Bộ Chính trị (về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị), từ đó tiến hành đánh giá cán bộ hàng tháng, hàng quý.

PHAN THẢO