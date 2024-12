Tuổi trẻ TPHCM ra quân phòng, chống tội phạm xuyên tết

Tối 22-12, Ban Thường vụ Thành đoàn TPHCM phối hợp cùng Công an TPHCM, UBND quận Tân Phú tổ chức Lễ ra quân đợt cao điểm phòng, chống tội phạm và đảm bảo trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn trong dịp tết dương lịch, Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025.

Năm qua, các đơn vị trên đã tổ chức nhiều đợt cao điểm trong công tác phòng, chống tội phạm và đảm bảo trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn; phát động đoàn viên, thanh niên tham gia tuần tra, tuyên truyền về thủ đoạn của các loại tội phạm; tiếp tục phát huy các mô hình “Tuyến đường thanh niên tự quản về an ninh trật tự”, đội hình “Phản ứng nhanh”, các câu lạc bộ và đội hình thanh niên phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh, trật tự khu phố, ấp.

Các đơn vị ký kết tại lễ ra quân

Trong đợt ra quân, tuổi trẻ TPHCM đẩy mạnh công tác phổ biến, tuyên truyền quy định của pháp luật về phòng, chống tội phạm; phát huy các đội hình tuyên truyền trực tiếp tại khu dân cư, khu nhà trọ, khu lưu trú của công nhân, địa điểm công cộng.

Trao quà cho thanh niên, cán bộ chiến sĩ công an có hoàn cảnh khó khăn ở quận Tân Phú

Cùng với đó, phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an, Quân sự địa phương để ra quân tuần tra, hỗ trợ công tác phòng, chống tội phạm tại đơn vị; đẩy mạnh hoạt động các câu lạc bộ, đội hình thanh niên xung kích tham gia giữ gìn an ninh, trật tự, giữ vững địa bàn; tăng cường công tác phối hợp đảm bảo an ninh với các địa bàn giáp ranh.

Các đơn vị ra quân kiểm soát, tuần tra ở các tuyến đường lớn, các địa bàn phức tạp về an ninh tội phạm sau buổi lễ

Ngay sau lễ ra quân, hơn 1.000 thành viên các đội hình “Nhân dân tuần tra”, đội hình thanh niên phòng, chống tội phạm, đội hình phản ứng nhanh ở thành phố ra quân kiểm soát, tuần tra ở các tuyến đường lớn, các địa bàn phức tạp về an ninh tội phạm. Hoạt động này sẽ được duy trì xuyên suốt trong dịp tết dương lịch, Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025 và trong thời gian diễn ra chiến dịch Xuân tình nguyện của thanh niên TPHCM.

CHÍ THẠCH