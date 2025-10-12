Miền Bắc sắp có đợt mưa mới

Tại khu vực miền Bắc, nước lũ đã rút đáng kể, nhưng một số nơi ven sông ở Hà Nội và Bắc Ninh vẫn còn ngập. Dự báo từ chiều mai 13-10, miền Bắc có mưa trở lại.

Mực nước trên nhiều sông ở miền Bắc đang giảm nhưng vẫn ở mức cao nguy hiểm. Sông Cầu, sông Cà Lồ đoạn qua Hà Nội vẫn vượt mức báo động 3.

Nước lũ vẫn mênh mông ở xã Hợp Thịnh (tỉnh Bắc Ninh), ngày 12-10

Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), tính đến trưa 12-10, Hà Nội và Bắc Ninh còn hơn 5.360 nhà bị ngập, giảm hơn 2.300 so với sáng cùng ngày.

Tuy nhiên, đến chiều 12-10, nhiều khu vực ven sông Cầu như Đa Phúc, Trung Giã (Hà Nội) vẫn ngập sâu, đê điều và hệ thống thoát nước chịu áp lực lớn.

Nước lũ làm thủng nền tuyến đường sắt Hà Nội - Thái Nguyên qua xã Trung Giã (Hà Nội)

Ở Bắc Ninh, lũ đã hạ nhưng địa phương vẫn trực giám sát đê, khắc phục các sự cố nhỏ. Tại Thái Nguyên, nước lũ cơ bản rút, chỉ còn vài xã thấp trũng như Phú Bình, Điềm Thụy, Vạn Xuân ngập khoảng 0,5m. Thiệt hại tại địa phương này ước khoảng 4.000 tỷ đồng. Cao Bằng chịu thiệt hại khoảng 2.000 tỷ đồng, song số liệu cụ thể vẫn đang được rà soát.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết trong 1-2 ngày tới, nước lũ ở phía Bắc tiếp tục hạ, song vùng trũng thấp và bãi giữa sông vẫn ngập từ 0,2 đến 1m, có nơi sâu hơn. Thời gian ngập có thể kéo dài thêm 1-3 ngày. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xói lở đê, hư hại cầu, đường và công trình ven sông khi lũ rút.

Quốc lộ 34 từ tỉnh Tuyên Quang đi tỉnh Cao Bằng bị sạt lở và tê liệt khi lũ rút

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, đáng lo ngại, từ đêm 13 đến 16-10, miền Bắc có thể đón đợt mưa mới. Mưa tập trung ở khu vực Đông Bắc bộ (nơi vừa trải qua trận lũ lịch sử) có thể khiến mực nước sông dâng trở lại, gây thêm thiệt hại cho các khu vực đang khôi phục sau thiên tai.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã yêu cầu các địa phương: Hà Nội, Bắc Ninh, Lạng Sơn tăng cường giám sát các điểm đê xung yếu, kịp thời xử lý thấm, rò rỉ, sạt lở và cần chuẩn bị phương án ứng phó nếu mưa lớn quay lại.

Đồng thời, các địa phương cần khẩn trương huy động lực lượng, tổ chức thiện nguyện hỗ trợ khôi phục sản xuất, sửa chữa nhà cửa, trường học, ổn định đời sống dân cư.

Cảnh ngổn ngang ở Trường Mầm non Yên Bình (xã Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn) sau khi nước lũ sông Trung rút xuống

Để giảm áp lực nước xuống hạ du sông Lô và sông Hồng, ngày 12-10, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp đã ký công điện yêu cầu Công ty Thủy điện Tuyên Quang đóng bớt 1 cửa xả đáy từ 16 giờ cùng ngày. Cập nhật trên hệ thống của Tập đoàn Điện lực Việt Nam vào lúc 17 giờ, nhà máy chỉ còn duy trì 1 cửa xả sâu.

PHÚC VĂN