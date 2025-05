Tỷ lệ đi bộ và xe đạp tại Việt Nam dưới 1%

Nhân Tuần lễ An toàn đường bộ toàn cầu lần thứ 8 năm 2025, Ủy Ban An toàn giao thông Quốc gia vừa công bố một số tài liệu, thông điệp tuyên truyền an toàn giao thông trên toàn quốc, đồng thời khuyến khích người dân tăng sử dụng xe đạp và đi bộ.