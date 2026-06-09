Lãnh đạo đoàn ĐBQH TPHCM thăm, chúc thọ người cao tuổi tiêu biểu

Ngày 9-6, đoàn lãnh đạo TPHCM do đồng chí Võ Ngọc Thanh Trúc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM, làm trưởng đoàn, đến thăm, chúc thọ người cao tuổi tiêu biểu tròn 90 tuổi, nhân kỷ niệm 85 năm Ngày Người cao tuổi Việt Nam (6-6-1941 - 6-6-2026).

Đồng chí Võ Ngọc Thanh Trúc cùng đoàn thăm, chúc thọ cụ ông Trần Văn Mững

Đoàn đã đến thăm, chúc thọ cụ ông Trần Văn Mững (sinh năm 1936, ngụ phường Bình Tân); cụ bà Nguyễn Thị Cọng (sinh năm 1936, ngụ phường Bình Trị Đông) và cụ bà Nguyễn Thị Đông (sinh năm 1936, ngụ phường Phú Thọ Hòa).

Đoàn đến thăm, chúc thọ cụ bà Nguyễn Thị Đông

Tại các nơi đến thăm, đồng chí Võ Ngọc Thanh Trúc ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống các cụ; kính chúc các cụ luôn sống vui, sống khỏe cùng con cháu, tiếp tục là chỗ dựa tinh thần, dìu dắt các thế hệ trong gia đình.

Đoàn đến thăm, chúc thọ cụ bà Nguyễn Thị Cọng

ĐÔNG SƠN