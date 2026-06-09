Xã hội

Lãnh đạo đoàn ĐBQH TPHCM thăm, chúc thọ người cao tuổi tiêu biểu

SGGPO

Ngày 9-6, đoàn lãnh đạo TPHCM do đồng chí Võ Ngọc Thanh Trúc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM, làm trưởng đoàn, đến thăm, chúc thọ người cao tuổi tiêu biểu tròn 90 tuổi, nhân kỷ niệm 85 năm Ngày Người cao tuổi Việt Nam (6-6-1941 - 6-6-2026).

2aOboQcFzTFQcxPytMHVrzHNAtCYKNLyh771hU1o.jpg
Đồng chí Võ Ngọc Thanh Trúc cùng đoàn thăm, chúc thọ cụ ông Trần Văn Mững

Đoàn đã đến thăm, chúc thọ cụ ông Trần Văn Mững (sinh năm 1936, ngụ phường Bình Tân); cụ bà Nguyễn Thị Cọng (sinh năm 1936, ngụ phường Bình Trị Đông) và cụ bà Nguyễn Thị Đông (sinh năm 1936, ngụ phường Phú Thọ Hòa).

2aOboQcFzWi0YV1ChySHVNk6fK68qezAmDDpO4G0.jpg
Đoàn đến thăm, chúc thọ cụ bà Nguyễn Thị Đông

Tại các nơi đến thăm, đồng chí Võ Ngọc Thanh Trúc ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống các cụ; kính chúc các cụ luôn sống vui, sống khỏe cùng con cháu, tiếp tục là chỗ dựa tinh thần, dìu dắt các thế hệ trong gia đình.

2aOboQcFzV6VSp7qDNrokaojM9mctA6dmUIFerHU.jpg
Đoàn đến thăm, chúc thọ cụ bà Nguyễn Thị Cọng
Tin liên quan
ĐÔNG SƠN

Từ khóa

Võ Ngọc Thanh Trúc Chúc thọ Phú Thọ Hòa Bình Trị Đông Mừng thọ

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn