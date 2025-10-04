“Út Trong” Bích Ngọc vượt ngại ngần để đóng cảnh tình cảm

Thừa nhận từng cân nhắc khi đóng các cảnh tình cảm nhưng trong dự án điện ảnh Bịt mắt bắt nai, Bích Ngọc đã được đạo diễn thuyết phục để hóa thân vào nhiều cảnh "nóng" khác nhau.

Đoàn phim Bịt mắt bắt nai vừa có buổi gặp gỡ với giới truyền thông vào chiều 4-10 tại TPHCM và chia sẻ nhiều câu chuyện hậu trường thú vị về quá trình làm phim. Đạo diễn Hoàng Thơ cùng 4 diễn viên chính: Bích Ngọc, Lương Gia Huy, Dũng Bino và Thái Trà My cùng có mặt.

Ê-kíp đoàn phim tại buổi giao lưu ra mắt đoàn phim chiều 4-10

Trong đó, lần tái xuất điện ảnh này của Bích Ngọc sau vai diễn Út Trong ấn tượng trong Đất rừng phương Nam nhận được nhiều sự chú ý của khán giả.

Theo Bích Ngọc, ngay từ giai đoạn đọc kịch bản cô đã trao đổi kỹ với đạo diễn. Bởi trước đó, chỉ cần nhận vai có cảnh hôn cô đã phải cân nhắc rất kỹ. Trong khi đó, với dự án lần này, vai diễn của cô lại được yêu cầu có rất nhiều cảnh "nóng" với các bạn diễn nam.

Khi quyết định nhận lời tham gia vai diễn này, cô cố gắng làm hết sức, đạt nhất có thể chứ không làm hời hợt. Đồng thời tiết lộ, bản thân hoàn toàn không dùng diễn viên đóng thế cho các phân cảnh này.

Bích Ngọc hào hứng chia sẻ về các cảnh nóng trong Bịt mắt bắt nai

Bịt mắt bắt nai xoay quanh mối quan hệ phức tạp giữa 4 nhân vật. Trang (Thái Trà My) - một nhân viên bất động sản bị cưỡng bức. Cô lo sợ bạn trai Hiệp (Dũng Bino) sẽ chia tay nên đã "dụ" anh đến một homestay để cầu hôn.

Tại đây, cô hoảng loạn khi gặp Long (Lương Gia Huy) - chủ homestay, người giống hệt kẻ đã hãm hại mình; bên cạnh đó Ngọc - vợ của Long cũng là nạn nhân của tên này. Khi Trang âm thầm tìm hiểu sự thật, thì mọi thứ càng lại càng phức tạp hơn và có một âm mưu đen tối đang chờ đợi tất cả họ.

Đạo diễn Hoàng Thơ cho biết, bộ phim ban đầu dự kiến ra rạp từ cuối tháng 9 nhưng trước sức nóng của Mưa đỏ, để bảo toàn doanh thu anh và ê-kíp quyết định lùi ngày phát hành.

Lương Gia Huy và Dũng Bino đảm nhận vai nam chính trong phim

Bộ phim được thực hiện từ cách đây 3 năm, sau nhiều lần chỉnh sửa, đạo diễn tự tin mang đến bản phim tốt nhất cho khán giả.

Phim dự kiến khởi chiếu tại rạp từ ngày 31-10.

HẢI DUY