Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Vĩnh Hội: Đổi mới nội dung hoạt động, bám sát cơ sở

Ngày 24-10, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Vĩnh Hội (TPHCM) tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam phường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030.

Đồng chí Trương Thị Bích Hạnh trao tặng hoa và trao hỗ trợ hoạt động an sinh xã hội đến phường Vĩnh Hội
Đồng chí Trương Thị Bích Hạnh trao tặng hoa và trao hỗ trợ hoạt động an sinh xã hội đến phường Vĩnh Hội

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, đề nghị MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội phường tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong việc vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đồng chí nhấn mạnh, MTTQ phường cần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, sát thực tiễn, nắm chắc tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả công tác.

IMG_5672.JPG
Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Trương Thị Bích Hạnh phát biểu tại đại hội

Trong nhiệm kỳ qua, nhiều hoạt động đã được MTTQ Việt Nam phường Vĩnh Hội phối hợp cùng các tổ chức thành viên cùng cấp triển khai hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội được nâng lên về chất lượng, chặt chẽ, thực chất, hiệu quả.

Đại hội đã thống nhất thông qua 10 chỉ tiêu, 3 công trình trọng điểm và 6 chương trình hành động cụ thể trong nhiệm kỳ 2025-2030.

IMG_5665.JPG
Các đại biểu biểu quyết tại đại hội

Đại hội cũng hiệp thương cử ra Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Vĩnh Hội nhiệm kỳ 2025–2030 gồm 58 người; bà Nguyễn Phương Thảo được cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường nhiệm kỳ mới.

IMG_5678.JPG
Quang cảnh đại hội
THÁI PHƯƠNG

