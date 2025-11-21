Vận động 73 tỷ đồng thực hiện chương trình “Tết nhân ái”

Ngày 21-11, Hội Chữ thập đỏ TPHCM tổ chức Lễ kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23-11-1946 – 23-11-2025), tuyên dương các điển hình tiên tiến giai đoạn 2020 – 2025 và phát động phong trào “Tết Nhân ái” năm 2026.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Phan Hồng Ân tặng hoa chúc mừng Hội Chữ thập đỏ TPHCM

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phan Hồng Ân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, khẳng định 79 năm qua, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Hội Chữ thập đỏ TPHCM luôn là biểu tượng của lòng nhân ái, tinh thần tương thân tương ái. Mỗi phong trào, cuộc vận động nhân đạo đều xuất phát từ truyền thống “nhân đạo – nhân văn”, không chỉ hỗ trợ trước mắt mà còn “gieo hạt giống thiện lành” trong cộng đồng.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đề nghị toàn hệ thống tiếp tục ý thức trách nhiệm, chung tay xây dựng TPHCM bình yên và phát triển; tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như phòng ngừa, ứng phó thiên tai; chăm sóc sức khỏe dựa vào cộng đồng; đẩy mạnh hiến máu tình nguyện; phát huy vai trò cầu nối trong vận động nguồn lực và xã hội hóa hoạt động nhân đạo; chăm lo người nghèo, người yếu thế.

Ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TPHCM, thông tin, năm 2025, các cấp hội huy động hơn 332 tỷ đồng, hỗ trợ trên 900.000 lượt người khó khăn.

Biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2020-2025

Dịp này, Hội Chữ thập đỏ TPHCM phát động phong trào “Tết Nhân ái” Xuân Bính Ngọ 2026, kêu gọi toàn xã hội chung tay chăm lo tết cho người nghèo, người yếu thế. Cụ thể, chăm lo hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người bị ảnh hưởng bởi thiên tai, người khuyết tật, trẻ em mồ côi do Covid-19 và các đối tượng yếu thế trong xã hội.

Dự kiến, trong dịp Tết Bính Ngọ 2026, các cấp Hội Chữ thập đỏ TP vận động 73 tỷ đồng để trao tặng hơn 121.3000 suất quà (500.000 đồng/suất) đến người khó khăn. Tại chương trình, các đơn vị đã đóng góp ủng hộ hơn 18,3 tỷ đồng.

Thời gian dự kiến tổ chức các hoạt động chăm lo tết từ ngày 15-1 đến 5-2-2026.

Tại hội nghị, Hội Chữ thập đỏ TPHCM đã tuyên dương 75 điển hình tiên tiến, giai đoạn 2020 - 2025.

Trong giai đoạn 2020 – 2025, phong trào thi đua yêu nước của Hội Chữ thập đỏ TPHCM đạt nhiều kết quả nổi bật, với tổng giá trị hoạt động nhân đạo hơn 3.058 tỷ đồng, tăng hơn 20% so với giai đoạn trước. Phong trào “Tết Nhân ái” đã vận động hơn 1,1 triệu suất quà trị giá trên 588 tỷ đồng. Nhiều mô hình tiếp tục phát huy hiệu quả như: “Bếp ăn tình thương” với gần 8 triệu suất ăn (trị giá hơn 240 tỷ đồng); phong trào “Người tốt, việc thiện” hỗ trợ trên 590.000 lượt người, tôn vinh 21 cộng đồng nhân ái và 95 cá nhân tiêu biểu. Các điển hình tiên tiến giai đoạn 2020-2025 được biểu dương tại chương trình Các cấp hội cũng tích cực tham gia phòng ngừa, ứng phó thiên tai, hỗ trợ các tỉnh phía Bắc sau bão với kinh phí hơn 74 tỷ đồng.

THÁI PHƯƠNG