Văn phòng Trung ương Đảng kỷ niệm 95 năm ngày truyền thống và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất

Chiều 18-10, tại Hà Nội, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống Văn phòng Trung ương Đảng và Văn phòng cấp ủy (18-10-1930 - 18-10-2025); đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất và tuyên dương các điển hình tiên tiến giai đoạn 2020-2025.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huân chương Lao động hạng nhất tặng Văn phòng Trung ương Đảng. Ảnh: TTXVN

Dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, 95 năm qua, biết bao lượt cán bộ Văn phòng cấp ủy đã hy sinh, chịu đựng gian khổ, giữ đúng nguyên tắc, giữ trọn kỷ luật, nhận phần khó về mình để công việc của Đảng thông suốt.

Bước vào kỷ nguyên số, xã hội số, kinh tế số, Tổng Bí thư đề nghị Văn phòng Trung ương Đảng hành động theo 3 định hướng lớn: Sớm số hóa toàn diện vòng đời văn bản, hồ sơ công việc; chữ ký số - lịch số - giao việc số - báo cáo số; xây dựng kho dữ liệu chuẩn dùng chung, bảo đảm bảo mật - an toàn - bền vững. Chuẩn hóa quy trình theo nguyên tắc “một lần nhập - dùng nhiều lần”, rút ngắn thời gian xử lý, truy xuất nhanh, chính xác; lấy mức độ hài lòng của cơ quan, của nhân dân là thước đo. Phát triển năng lực số cho đội ngũ cán bộ văn phòng về kỹ năng dữ liệu, an toàn thông tin, phân tích tổng hợp; kết hợp kỷ luật sắt với sáng tạo mềm để tham mưu ngắn gọn - đúng việc - đúng lúc - dễ thực thi.

Văn phòng Trung ương Đảng cần đóng vai “nhạc trưởng”, làm gương mẫu mực cho toàn hệ thống văn phòng cấp ủy và văn phòng của cả hệ thống chính trị. Cần nêu rõ vấn đề, nêu đúng phương án, nêu đủ nguồn lực, nêu kỹ lộ trình, nêu rõ trách nhiệm khi tham mưu chiến lược cho Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Xây dựng chuẩn mực nghiệp vụ thống nhất từ Trung ương đến cơ sở. Xây dựng văn hóa chất lượng của công việc, của văn bản.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao tặng Huân chương Lao động hạng nhất cho Văn phòng Trung ương Đảng. Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể, cá nhân Văn phòng Trung ương Đảng…

Nhân dịp này, Văn phòng Trung ương Đảng đã phát động phong trào thi đua giai đoạn 2025-2030 và đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội XIV của Đảng.

TTXVN