Vàng trong nước tiếp tục “hạ nhiệt”, giá vàng miếng SJC về dưới 132 triệu đồng/lượng

Giá vàng trong nước chiều 18-9 tiếp tục giảm dù giá vàng thế giới tăng nhẹ. Chênh lệch giữa giá vàng thế giới và giá vàng miếng SJC thu hẹp về dưới 15 triệu đồng/lượng.

Vào lúc 15 giờ 45 phút ngày 18-9, giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn Phú Quý tiếp tục giảm thêm 500.000 đồng chiều mua và 300.000 đồng chiều bán so với sáng nay, tổng cộng giảm 800.000 đồng chiều mua và 600.000 đồng chiều bán so với hôm qua, niêm yết ở mức 129 triệu đồng/lượng mua vào và 131,7 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), Bảo Tín Minh Châu và Tập đoàn Doji tiếp tục giảm thêm 300.000 đồng ở cả hai chiều mua – bán so với sáng nay, tổng cộng giảm 600.000 đồng so với hôm qua, niêm yết ở mức 127 triệu đồng/lượng mua vào và 131,7 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 chiều nay giảm mạnh hơn vàng miếng SJC. SJC giảm thêm 500.000 đồng chiều mua và 400.000 đồng chiều bán so với sáng nay, tổng cộng giảm 800.000 đồng chiều mua và 700.000 đồng chiều bán so với hôm qua, niêm yết ở mức 125,8 triệu đồng/lượng mua vào và 128,6 triệu đồng/lượng bán ra.

Bảo Tín Minh Châu cũng giảm thêm 200.000 đồng ở cả hai chiều mua – bán so với sáng nay, tổng cộng giảm 600.000 đồng so với hôm qua, niêm yết ở mức 127 triệu đồng/lượng mua vào và 130 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý giảm thêm 400.000 đồng ở cả hai chiều mua – bán so với sáng nay, tổng cộng giảm 600.000 đồng so với hôm qua, báo giá ở mức 126,2 triệu đồng/lượng mua vào và 129,2 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco lúc 15 giờ 55 phút (giờ Việt Nam) ở mức 3.664,1 USD/ounce, tăng 3 USD so với sáng nay. Quy đổi theo tỷ giá, giá vàng thế giới tương đương 116,8 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng SJC trong nước khoảng 14,9 triệu đồng/lượng (so với mức chênh lệch 15,3 triệu đồng/lượng vào sáng nay) và thấp hơn vàng nhẫn 9999 khoảng 11,8 – 13,2 triệu đồng/lượng (so với mức 12,3 – 13,5 triệu đồng/lượng vào sáng nay).

Tin liên quan Sáng nay (18-9), giá vàng trong nước giảm

NHUNG NGUYỄN