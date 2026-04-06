TP Cần Thơ: Các thương nhân đầu mối đảm bảo cung ứng đủ xăng dầu

Chiều 6-4, UBND TP Cần Thơ cùng các cơ quan chức năng làm việc với các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu để tháo gỡ khó khăn, bảo đảm nguồn cung ổn định trên địa bàn.

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Vương Quốc Nam phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Theo Sở Công Thương TP Cần Thơ, từ ngày 28-2 đến 3-4-2026, giá các mặt hàng xăng dầu như RON 95-III, E5 RON 92 và dầu Diesel 0.05S tăng mạnh, dao động từ 8,38% đến 122,6%. Hiện TP Cần Thơ có 5 thương nhân đầu mối, 20 thương nhân phân phối và khoảng 950 cửa hàng bán lẻ xăng dầu, với tổng sản lượng tiêu thụ bình quân khoảng 2.850 m³/ngày (tương đương 3 m³/cửa hàng/ngày).

Trên địa bàn thành phố có 6 kho đầu mối xăng dầu đang hoạt động với tổng sức chứa hơn 371.000 m³, cùng 11 kho trung chuyển quy mô dưới 5.000 m³/kho, tổng sức chứa gần 16.000 m³. Dù hệ thống hạ tầng và nguồn cung cơ bản được đảm bảo, thị trường vẫn phát sinh nhiều khó khăn trong khâu phân phối và bán lẻ.

Theo ghi nhận, có thời điểm các cửa hàng rơi vào tình trạng “chiết khấu 0 đồng” do các thương nhân đầu mối và phân phối cắt giảm mức chiết khấu dành cho đại lý xuống rất thấp, thậm chí bằng 0 đồng/lít. Với mức chiết khấu này, doanh nghiệp bán lẻ không đủ bù đắp chi phí vận hành như tiền lương, điện nước, hao hụt và chi phí quản lý, dẫn đến tình trạng kinh doanh cầm chừng, thậm chí đối mặt nguy cơ tạm dừng hoạt động do càng bán càng lỗ.

Lực lượng quản lý thị trường TP Cần Thơ kiểm tra các cửa hàng mua bán xăng dầu

Bên cạnh đó, trong những ngày đầu tháng 3, khi giá xăng dầu tăng hoặc xuất hiện tin đồn thiếu hàng, một bộ phận người dân có tâm lý mua tích trữ, gây áp lực lớn cho các cửa hàng. Dù tổng thể nguồn cung không thiếu, nhưng tại một số thời điểm và khu vực vẫn xảy ra thiếu hụt cục bộ, ảnh hưởng đến hoạt động bán lẻ.

Ông Nguyễn Đăng Chinh, Giám đốc Petrolimex Cần Thơ, cho biết dù chịu nhiều áp lực chi phí, Petrolimex vẫn cam kết ưu tiên đảm bảo nguồn cung, chấp nhận giảm lợi nhuận để nhập đủ hàng, tuân thủ quy định dự trữ, không để xảy ra tình trạng đứt hàng, phục vụ nhu cầu sản xuất và sinh hoạt.

Theo ông Nguyễn Đăng Chinh, nhu cầu thực tế về xăng dầu chỉ tăng khoảng 9% đến 10%, trong khi các thương nhân đầu mối đều cam kết đảm bảo nguồn cung. Tuy nhiên, tâm lý đầu cơ, tích trữ đã khiến thị trường có những phản ánh không đúng với bản chất cung – cầu.

Doanh nghiệp xăng dầu kiến nghị cần có chính sách hỗ trợ nông dân trong bối cảnh xăng dầu tăng giá

Trong khi đó, ông Đào Đình Thiêm, Giám đốc Công ty CP Dầu khí Mê Kông, cho biết giá dầu DO đã tăng bất thường, gấp 2 đến 2,5 lần so với trước khi xảy ra chiến sự tại Trung Đông. Điều này gây khó khăn lớn cho người dân, nhất là nông dân đang bước vào cao điểm thu hoạch lúa. Do đó, doanh nghiệp kiến nghị TP Cần Thơ có chính sách hỗ trợ thiết thực để người dân tiếp cận nguồn xăng dầu phục vụ sản xuất và đời sống.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Vương Quốc Nam đánh giá cao sự chia sẻ của các doanh nghiệp trong việc góp phần ổn định thị trường, bảo đảm an ninh năng lượng trên địa bàn. Đồng thời yêu cầu các thương nhân đầu mối, phân phối và cửa hàng bán lẻ duy trì hoạt động bán hàng thường xuyên, không đầu cơ, găm hàng hoặc cắt giảm lượng bán ra khi không có lý do chính đáng; thực hiện nghiêm quy định về dự trữ, niêm yết và bán đúng giá.

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cũng giao lực lượng công an và ngành xây dựng tạo điều kiện thuận lợi cho phương tiện vận chuyển xăng dầu lưu thông thông suốt, bảo đảm nguồn hàng từ kho đầu mối đến các cửa hàng bán lẻ kịp thời, không để xảy ra gián đoạn cục bộ. Ngành công thương và lực lượng quản lý thị trường tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát toàn bộ chuỗi cung ứng, xử lý nghiêm các vi phạm.

Đồng thời, thành phố đẩy mạnh tuyên truyền về an toàn phòng cháy chữa cháy, khuyến cáo người dân không mua tích trữ xăng dầu khi không có nhu cầu thực sự.

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Vương Quốc Nam khẳng định, thành phố sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp trên tinh thần “lợi ích hài hòa, khó khăn chia sẻ”, góp phần ổn định thị trường xăng dầu trong giai đoạn biến động.

Theo đánh giá của Sở Công thương TP Cần Thơ, giá xăng dầu tăng đã tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh của một số ngành, lĩnh vực. Trong đó, lĩnh vực logistics và vận tải chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Hoạt động sản xuất công nghiệp và nông nghiệp trên địa bàn cũng bị ảnh hưởng lớn.

