Vietnam Phở Festival 2025 tại Singapore: Kết nối văn hóa, thúc đẩy hợp tác

Vietnam Phở Festival 2025 tại Singapore do Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore, Báo Tuổi Trẻ và Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) phối hợp Sở Công thương TPHCM, Ban liên lạc người Việt tại Singapore tổ chức dưới dưới sự chỉ đạo của Bộ Ngoại giao và UBND TPHCM sẽ diễn ra trong hai ngày 18 và 19-10-2025 tại Our Tampines Hub, Singapore. Lễ hội được tổ chức trong bối cảnh Việt Nam – Singapore vừa nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện, khẳng định ý nghĩa thời sự và tầm vóc của chương trình.

Tham dự khai mạc Vietnam Phở Festival về phía Singapore có ông Desmond Choo - Quốc vụ khanh Bộ Quốc phòng Singapore; bà Bok Pit Zee - General Manager (North East Community Development Council) - People's Association (giám đốc điều hành Hội đồng Phát triển Cộng đồng Đông Bắc, Hiệp hội Nhân dân.

Phía Việt Nam có Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore Trần Phước Anh; Tham tán Cao Xuân Thắng - Trưởng Thương vụ - Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore; Tham tán Thái Thu Phương - Tham tán xúc tiến đầu tư - Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore; ông Phạm Huy Bình - Giám đốc Sở Du lịch TPHCM, đồng Trưởng ban chỉ đạo Lễ hội phở Việt Nam tại Singapore 2025; Phó Bí thư Thành Đoàn TPHCM Nguyễn Minh Sơn.

Cùng đại diện các đơn vị đồng tổ chức và đơn vị phối hợp: ông Võ Anh Tài - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn - Saigontourist Group, ông Nguyễn Tiến Đạt - Tổng Giám đốc Công ty Liên doanh Hội chợ và triển lãm Sài Gòn, đồng trưởng ban tổ chức lễ hội; ông Nguyễn Hữu Y Yên - Chủ tịch hội đồng thành viên Công ty dịch vụ Lữ hành Saigontourist; Trưởng Ban liên lạc người Việt tại Singapore Tạ Thị Liên; Giám đốc khách sạn Rex Saigon Châu Hoàng Nhựt; Phó Tổng Giám đốc Khách sạn Chains Caravelle Lâm Quang Huy.

Với thông điệp "Phở - Enjoying together, growing together", Vietnam Phở Festival 2025 mong muốn sự kiện không chỉ dừng lại ở việc mời gọi bạn bè quốc tế cùng thưởng thức một món ăn đặc trưng của người Việt, từng được CNN đưa vào danh sách 50 món ăn phải thử trên toàn cầu vào năm 2011, mà còn gửi gắm khát vọng kết nối - sẻ chia - đồng hành phát triển của Việt Nam. Thông qua lễ hội, Phở sẽ được giới thiệu như một “sứ giả văn hóa”, làm cầu nối để Việt Nam và Singapore, cũng như bạn bè quốc tế, cùng nhau hướng tới một tương lai thịnh vượng và bền vững.

Thông qua phở, Vietnam Phở Festival 2025 mang đến cơ hội giới thiệu tới người dân Singapore và bạn bè quốc tế những giá trị tinh hoa ẩm thực của Việt Nam – một đất nước hiếu khách, giàu truyền thống nhưng cũng đầy năng động. Bên cạnh đó, lễ hội còn mở ra cơ hội để doanh nghiệp, cộng đồng và quốc gia cùng nhau phát triển, cùng nhau tìm kiếm những con đường hợp tác mới – từ văn hóa, du lịch, đến thương mại và đầu tư.

Hoạt động quan trọng bậc nhất của lễ hội là mang đến cho người dân Singapore và du khách cơ hội thưởng thức hương vị phở Việt Nam "chính hiệu". Tại Our Tampines Hub, người tham dự sẽ được dùng phở do những nghệ nhân và đầu bếp hàng đầu đến từ Việt Nam trực tiếp chế biến.

Dàn đầu bếp chính của các khách sạn 5 sao thuộc hệ thống Saigontourist Group gồm bốn khách sạn cao cấp Rex Sài Gòn, Majestic Sài Gòn, Grand Sài Gòn, Caravelle Sài Gòn và thương hiệu Phở nhà hàng Golf Thủ Đức (Vietnam Golf & Country Club), cùng các thương hiệu phở nổi tiếng như Phở Thìn Bờ Hồ, Phở Ta, Phở Phú Gia, Phở Vượng, Bà Bán Phở… sẽ mang đến sự đa dạng trong cách nấu và cách thưởng thức. Ngoài phở, khách tham dự còn có cơ hội thưởng thức nhiều món ăn truyền thống Việt Nam khác, do các đầu bếp 5 sao của Saigontourist Group thực hiện, tạo nên một “bản hòa ca ẩm thực” sống động.

Để giúp người dân Singapore và du khách hiểu hơn về phở và văn hóa Việt Nam, lễ hội còn mang đến những thông tin, hình ảnh triển lãm về lịch sử, đặc trưng của phở, bố trí khu vực để người tham dự có thể thử áo dài, áo bà ba, nón lá… Khu triển lãm sẽ trưng bày hình ảnh, sản phẩm và dịch vụ du lịch đặc sắc của Việt Nam: từ cảnh đẹp thiên nhiên, điểm đến nổi bật, đến các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, đặc sản vùng miền. Đây cũng là dịp để quảng bá tiềm năng du lịch bền vững của Việt Nam đến bạn bè Singapore.

Đồng thời, xuyên suốt chương trình khách tham dự sẽ được thưởng thức những màn trình diễn nhạc cụ dân tộc Việt Nam như đàn tranh, sáo trúc, trống hội, kết hợp cùng các tiết mục giao lưu hiện đại. Những màn trình diễn này không chỉ mang lại trải nghiệm nghệ thuật độc đáo, mà còn là cách kể chuyện sinh động về một Việt Nam hiện đại nhưng vẫn gìn giữ bản sắc dân tộc. Xen kẽ đó là một số tiết mục biểu diễn từ phía Singapore giúp chương trình gia tăng giao lưu kết nối, đa dạng màu sắc.

Đặc biệt, đi cùng với lễ hội Phở, một diễn đàn đầu tư cũng được tổ chức, đó là Diễn đàn Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Việt Nam – Singapore 2025, khẳng định tính thực chất của sự kiện. Diễn đàn diễn ra ngay sau lễ khai mạc (sáng 18-10), dự kiến thu hút khoảng 150 doanh nghiệp hai nước tham gia.

Tại diễn đàn, các cơ quan quản lý và doanh nghiệp sẽ cùng thảo luận về xu hướng hợp tác mới trong công nghiệp chế biến và logistics xanh, du lịch và dịch vụ hàng không, xuất nhập khẩu nông sản và đặc sản Việt Nam, chuyển đổi số và thương mại điện tử. Đặc biệt, chương trình Business Matching (kết nối doanh nghiệp 1-1) sẽ tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam và Singapore gặp gỡ trực tiếp, tìm kiếm cơ hội hợp tác thiết thực.

Ông Desmond Choo, Quốc vụ khanh Bộ Quốc phòng Singapore nhấn mạnh: “Bát phở kết nối chúng ta” trong bài phát biểu của mình. Theo ông Desmond Choo, phở không chỉ là một món ăn được yêu thích. Trong mỗi bát phở là cả một câu chuyện về gia đình, về truyền thống, về sự bền bỉ và tinh thần vượt khó. “Phở là hiện thân của nền văn hóa Việt Nam - nuôi dưỡng cả thể chất lẫn tâm hồn, và từ những điều giản dị, phở đã trở thành cầu nối đưa con người xích lại gần nhau, vượt qua mọi biên giới”, ông nhận xét.

Ông Desmond Choo kể, ông may mắn có nhiều dịp ghé thăm Việt Nam và phải thú thật “chưa chuyến đi nào trọn vẹn nếu tôi chưa được thưởng thức một bát phở thật ngon”. Mỗi bát phở kể một câu chuyện về sự tinh tế trong chế biến, sự kiên nhẫn và niềm tự hào. Vị ấm nồng của nước dùng luôn khiến tôi nhớ đến sự thân thiện, hiếu khách của người Việt - những người luôn làm tôi cảm thấy như đang ở nhà.

Ông Desmond Choo chia sẻ thêm, chủ đề lễ hội năm nay “Phở - Enjoying together, growing together” (Cùng thưởng thức - Cùng phát triển) thể hiện rất đúng tinh thần của tình hữu nghị hai nước. Đó là một tình bạn dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau, chung khát vọng vươn lên và niềm tin khi hiểu nhau hơn, chúng ta sẽ cùng nhau trở nên mạnh mẽ hơn. Lễ hội hôm nay là hiện thân của tinh thần đoàn kết - nơi chúng ta cùng nhau tôn vinh tình hữu nghị qua ẩm thực, văn hóa và hợp tác”.

Ông Phạm Huy Bình, Chủ tịch Saigontourist Group, Trưởng Ban Chỉ đạo “Vietnam Phở Festival 2025” tại Singapore cũng nhấn mạnh ý nghĩa của sự kiện: “Chúng tôi rất vui mừng khi tiếp tục đưa Lễ hội Phở Việt Nam ra thế giới, và lần này là tại Singapore - một thị trường đầy tiềm năng.

"Vietnam Phở Festival 2025" không chỉ là dịp để giới thiệu món phở, những tinh hoa ẩm thực Việt Nam đến với bạn bè quốc tế, mà còn là cầu nối văn hóa, thắt chặt mối quan hệ ngoại giao và kinh tế giữa hai nước. Sự kiện cũng là minh chứng cho nỗ lực không ngừng của Saigontourist Group – 50 năm vươn mình cùng đất nước, trong việc quảng bá du lịch và ẩm thực Việt Nam, đồng thời tạo cơ hội thúc đẩy du lịch hai chiều, mang du khách Singapore đến khám phá vẻ đẹp đất nước và con người Việt Nam”, ông Phạm Huy Bình cho biết.

Thưởng thức phở ở Vietnam Phở Festival

Trước đó, tại họp báo diễn ra ngày 19-9, Ban tổ chức Cuộc thi Đi tìm người nấu phở ngon cũng đã trao giải cho những thí sinh thắng cuộc tại cuộc thi Đi tìm người nấu Phở ngon 2025 Cuộc thi năm nay được phát động từ ngày 16-6-2025. Ban tổ chức gồm Báo Tuổi Trẻ cùng Hiệp hội văn hóa ẩm thực Việt Nam đã chọn ra 28 thí sinh từ mọi miền đất nước vào vòng chung kết, dựa trên các bài dự thi giới thiệu món Phở do chính tay mình thực hiện Những thí sinh vào chung kết phải thực hiện phần thi bằng việc chuẩn bị nấu nước dùng xuyên đêm từ chiều tối 18-9, để sáng 19-9 Ban giám khảo tiến hành chấm thi.

Hội đồng giám khảo gồm các chuyên gia ẩm thực uy tín như: Nghệ nhân Phạm Ánh Tuyết, Nghệ nhân Bùi Thị Sương, Phó Chủ tịch Hội đầu bếp trẻ Việt Nam - Đỗ Nguyễn Hoàng Long. Bên cạnh đó còn có một số cây bút chuyên bình luận ẩm thực, cùng đại diện những thương hiệu phở đã chinh phục khẩu vị người dùng như Phở Phú Gia, Phở 34 Cao Thắng.

5 đầu bếp đoạt giải Hoa hồi vàng sẽ được vinh danh và tham gia cùng đoàn đầu bếp chuyên nghiệp sang Singapore, trở thành đại diện trình diễn phở Việt tại lễ hội.

Vietnam Phở Festival là một sự kiện lớn bắt nguồn từ Ngày của Phở 12-12. Ngày của Phở 12-12 được khởi xướng từ năm 2017 tại Việt Nam. Đến năm 2023, chương trình được đưa ra nước ngoài với tên gọi Vietnam Phở Festival. Ngày của Phở và Vietnam Phở Festival là chương trình được tổ chức thành chuỗi sự kiện với nhiều hoạt động kế tiếp nhau.

Chương trình đã trở thành hoạt động quảng bá văn hóa ẩm thực thường niên, góp phần đưa phở Việt và hình ảnh đất nước ra thế giới, đồng thời giới thiệu tiềm năng du lịch, kinh tế và thúc đẩy giao lưu văn hóa. Sau những dấu ấn tại Nhật Bản (2023) và Hàn Quốc (2024), và điểm đến trong năm 2025 là Singapore - trung tâm giao thương của khu vực.