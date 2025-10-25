Vĩnh Long: Khắc phục sự cố vỡ đê tại cồn Thanh Long

Liên quan đến sự cố vỡ đê cồn Thanh Long (xã Quới Thiện) làm ngập 15ha cây trồng, ngày 25-10, ông Lê Quang Răng, Phó Giám đốc Sở NN-MT tỉnh Vĩnh Long cho biết, đã chỉ đạo Chi cục Thủy lợi phối hợp với chính quyền địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”.

Đê cồn Thanh Long đã được gia cố, ngăn không cho nước tràn vào. Ảnh: HL

UBND xã Quới Thiện đã huy động khoảng 30 người, gồm lực lượng công an, quân sự và nhân dân trong ấp Phước Lý Nhì cùng với phương tiện cơ giới tiến hành gia cố tạm thời vị trí đê bị vỡ.

Lực lượng chức năng cùng người dân dùng cừ tràm để gia cố lại đoạn đê bị vỡ. Ảnh: HL

Đến sáng 25-10, việc đắp bao tải cát và dựng kè tạm đã cơ bản hoàn thành, giúp hạn chế nước tràn vào khu vực vườn cây.

Trước đó, ngày 23-10, tuyến đê bao Cồn Thanh Long bị vỡ 1 đoạn dài 15m, làm ngập 15ha vườn cây ăn trái (sầu riêng, chôm chôm và nhãn) đang trong thời kỳ cho trái; hoạt động sinh hoạt, đi lại của nhiều hộ dân trong khu vực cũng bị ảnh hưởng.

Đoạn đê bị vỡ đã gây ngập vườn cây ăn trái của bà con

Nguyên nhân do triều cường dâng cao kết hợp mưa lớn trong nhiều ngày, khiến áp lực nước tăng, gây sạt lở và vỡ đoạn đê yếu.

Chính quyền địa phương cũng khuyến cáo người dân chủ động gia cố bờ bao, cống đập, theo dõi sát mực nước triều và báo ngay cho cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu sạt lở.

TÍN HUY