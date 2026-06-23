Chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của người nhẹ dạ, nữ bị cáo lĩnh án chung thân

Bị cáo Phạm Thị Thu Trang đã xem bói và bịa đặt thông tin gian dối như khách bị "vong nhập", bị bỏ "bùa ngải"... để bị hại chuyển tiền làm lễ rồi chiếm đoạt.

Ngày 23-6, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Phạm Thị Thu Trang (36 tuổi, ngụ phường Chợ Quán, TPHCM) tù chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo tại phiên tòa

Theo cáo trạng, năm 2021, bị cáo Phan Thị Thu Trang lập nhiều trang mạng xã hội Facebook tên "Phan Thu Trang”, "Phong Thủy Tâm Linh - Phan Thu Trang" và tài khoản Zalo để đăng các bài viết về vấn đề tâm linh, phong thủy, bán đồ vật phong thủy, mời khách xem bói.

Đến khoảng tháng 3-2023, do cần tiền trả nợ, tiêu xài cá nhân, bị cáo Trang nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của người khác bằng thủ đoạn xem bói, bịa đặt thông tin gian dối về tâm linh như bị "vong nhập" theo quấy rối, bỏ "bùa ngải", sinh con "phạm giờ", người thân có thể gặp nạn nguy hiểm tính mạng, làm cho bị hại hoang mang lo sợ.

Sau đó, bị cáo Trang yêu cầu bị hại chuyển tiền để cúng lễ hóa giải vận hạn, đuổi vong; số tiền này sau khi cúng lễ xong sẽ được Trang hoàn trả tiền trong vòng 7-15 ngày.

Cụ thể, vào tháng 10-2023, thông qua mạng internet, chị N.T.B.H. (ngụ phường Bình Đông, TPHCM) đã đến nhờ bị cáo Trang coi bói. Tại đây, Trang phán gia đình chị H. có nhiều "vong" bám theo quấy phá nên cuộc sống gặp khó khăn về vật chất, tinh thần, cần phải cúng lễ để đuổi các vong đi.

Sau đó, bị cáo Trang đề nghị chị H. chuyển tiền cho Trang để nhờ các thầy giỏi tại Hà Nội giúp. Số tiền này sẽ được Trang hoàn trả lại cho chị H. trong vòng 7-15 ngày.

Tin là thật, từ tháng 10-2023 đến tháng 12-2023, chị H. đã chuyển cho Trang tổng cộng hơn 4,6 tỷ đồng để cúng đuổi "vong". Sau đó, Trang trả lại cho chị H. hơn 1,3 tỷ đồng rồi lẩn tránh và chiếm đoạt số tiền 3,3 tỷ đồng.

Cáo trạng xác định, bằng thủ đoạn trên, bị cáo Trang đã chiếm đoạt tiền của 31 bị hại với tổng số tiền hơn 28 tỷ đồng. Số tiền chiếm đoạt được, bị cáo Trang dùng để tiêu xài cá nhân và trả nợ.

LAM NGUYÊN - CẨM NƯƠNG