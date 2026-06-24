Tây Ninh: Khởi tố đối tượng đổ trái phép gần 600 tấn xi măng sợi thải bỏ

Ngày 24-6, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Cường (ngụ ấp Long Hậu 1, xã Cần Giuộc) để điều tra về hành vi gây ô nhiễm môi trường.

Đối tượng Lê Văn Cường bị phát hiện đổ chất thải trái phép. Ảnh: CA

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp Công an xã Cần Giuộc và các đơn vị chức năng kiểm tra, phát hiện Lê Văn Cường điều khiển xe tải đổ trái phép các tấm fiber cement (xi măng sợi) hư hỏng, thải bỏ từ hoạt động sản xuất vật liệu xây dựng tại khu vực ấp Long Hậu 1.

Kết quả xác minh cho thấy khối lượng chất thải bị đổ trái phép gần 600 tấn, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Theo cơ quan điều tra, dù không có giấy phép môi trường và không được cấp chức năng tiếp nhận, xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường, Lê Văn Cường vẫn ký hợp đồng thu gom tấm fiber cement thải bỏ từ một số doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng.

Sau khi thu gom, đối tượng không chuyển giao số chất thải này cho đơn vị có chức năng xử lý theo quy định. Thay vào đó, Cường bán lại cho nhiều cá nhân trên địa bàn và khu vực lân cận nhằm thu lợi bất chính.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

QUANG VINH