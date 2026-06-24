Pháp luật

Truy tố người phụ nữ cào xước, đập phá xe Mercedes

SGGPO

Chiều 24-6, Viện KSND khu vực 4 Hà Nội, thuộc Viện KSND TP Hà Nội, cho biết đơn vị đã hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Mai Thị Bích Vân về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”, theo khoản 1 Điều 178 Bộ luật Hình sự.

Truy tố người phụ nữ cào xước, đập phá xe Mercedes

Theo cáo trạng, vụ việc bắt nguồn từ mâu thuẫn đỗ xe vào tối 18-1 tại khu vực dự án Khu nhà ở Nam Thắng, khu vực Phùng Khoang, phường Đại Mỗ, TP Hà Nội.

Tài liệu điều tra xác định, chị Đỗ Bích Ngọc, trú tại phường Thanh Xuân, đỗ ô tô Mercedes GLC200 trước cửa một căn nhà mở trung tâm tiếng Anh, theo chỉ dẫn của nhân viên nhà hàng gần đó. Chủ xe có để lại số điện thoại liên hệ trên xe, sau đó rời đi trong khoảng thời gian từ 19 giờ 55 phút đến 21 giờ 20 phút.

Khi quay lại, chị Ngọc phát hiện xe bị xước. Qua kiểm tra camera an ninh, chủ xe thấy 2 phụ nữ có hành vi đập gương, dùng mũ bảo hiểm đập kính xe, dùng vật sắc nhọn cào xước nhiều vị trí quanh thân xe. Chị Ngọc sau đó trình báo công an.

Đến giữa tháng 2, vụ án được khởi tố để điều tra về hành vi “Cố ý làm hư hỏng tài sản”. Sau quá trình điều tra, cơ quan công an kết luận và đề nghị truy tố bị can Mai Thị Bích Vân.

Đến nay, cơ quan công tố đã hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Vân về tội danh trên.

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Hành vi hủy hoại tài sản truy tố người phụ nữ cào xước xe ô tô

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