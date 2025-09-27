Vỡ hụi 200 tỷ tại TPHCM, hàng chục người dân trình báo mất tiền tỷ

Ngày 27-9, UBND xã Xuân Thới Sơn (TPHCM) cho biết, Công an xã đang tập trung lực lượng đảm bảo an ninh trật tự tại một căn nhà của bà N.N.M.D. (trên đường Xuân Thới 14), chủ nhiều dây hụi lớn.

Trước đó, chiều 26-9, Công an xã đã mời hàng chục hụi viên để lập hồ sơ, xác minh thông tin liên quan vụ vỡ hụi.

Ban đầu, cơ quan chức năng ghi nhận có khoảng 50 người đã trình báo tham gia dây hụi do bà D. làm chủ. Số tiền những người này khai báo đã đóng vào các dây hụi ước tính hơn 75 tỷ đồng. Tuy nhiên, đây mới là số liệu một phía, chưa được xác minh đầy đủ.

Thông tin lan truyền trên mạng xã hội và trong dư luận cho rằng vụ vỡ hụi này lên đến 200 tỷ đồng nhưng công an địa phương chưa thể xác định con số chính thức. Số lượng người tham gia đông và các dây hụi được tổ chức dưới nhiều hình thức phức tạp cũng dẫn đến việc xác minh chi tiết gặp khó khăn. Việc hàng loạt người tập trung tại nhà bà D. đòi lại tiền tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh trật tự.

Lực lượng Công an xã Xuân Thới Sơn đã cử người đảm bảo an ninh, đồng thời ghi nhận hồ sơ ban đầu và báo cáo sự việc lên UBND xã và Công an TPHCM.

Nhiều hụi viên tập trung trước nhà bà D.. Ảnh: HT

Theo phản ánh của nhiều hụi viên, các dây hụi bắt đầu trục trặc từ đầu năm nay. Việc một số người giật hụi đã buộc bà D. phải xoay vòng, lấy tiền người sau trả cho người trước dẫn đến khi mất khả năng chi trả. Trong buổi làm việc với cơ quan chức năng, bà D. cho biết sẽ tìm cách bán tài sản để trả dần tiền gốc, trước mắt hứa hoàn lại 10%.

Nhiều nạn nhân cho hay họ đã góp từ vài trăm triệu đến vài tỷ đồng, thậm chí có trường hợp bán cả nhà để tham gia. Một số người tham gia từ các nhóm hụi trên mạng xã hội với lời hứa lãi cao, “góp nhiều càng được thưởng vàng”. Đến nay, nhiều hộ gia đình lâm cảnh nợ nần.

Bà T.T.A.L. (ngụ phường Vĩnh Hội, TPHCM) cho biết đã góp 2,7 tỷ đồng, chỉ còn 5 ngày nữa là đến lượt hốt thì nhận được thông báo vỡ hụi. Bà L. cho hay, ban đầu việc góp và hốt hụi diễn ra minh bạch, nhưng gần đây chủ hụi bắt đầu có nhiều biểu hiện bất thường. Chị gái của bà L. cũng góp vào dây hụi này hơn 2,6 tỷ đồng.

Công an xã Xuân Thới Sơn cho biết hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xác minh.

THU HOÀI - KIẾN VĂN