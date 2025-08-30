Nữ giáo viên lập “hụi ma”, chiếm đoạt hơn 3,2 tỷ đồng

Theo cáo trạng, cuối năm 2021, bị cáo Hoa với nghề nghiệp là giáo viên mầm non, có quen biết rộng, nên đứng ra làm chủ hụi. Hoa đã mở nhiều loại dây hụi khác nhau, như: hụi ngày, hụi tuần, 10 ngày, 15 ngày, 1 tháng, 2 tháng, hụi mùa (3 tháng/khui), mệnh giá từ 50.000 đồng đến 10.000.000 đồng/phần.

Bị cáo Lý Hải Hoa tại phiên tòa

Mỗi dây hụi, Hoa tạo nhóm Zalo riêng, sử dụng ký hiệu khác nhau để tiện quản lý. Giai đoạn đầu, việc chi trả cho các hụi viên tương đối sòng phẳng, thế nhưng về sau đã xảy ra tình trạng thâm hụt kéo dài.

Để giải quyết thâm hụt, bị cáo Hoa đã dùng thủ đoạn mở thêm nhiều dây hụi mới, rồi ghi tên nhiều hụi viên không có thật, hay “hụi viên ma” để rút tiền trong dây hụi.

Kết quả điều tra xác định, từ tháng 4-2022 đến tháng 11-2023, bị cáo Hoa đã mở 134 dây hụi qua Zalo. Trong số đó, bị cáo nhiều lần dùng thủ đoạn ghi 372 phần "hụi ma" để chiếm đoạt tiền của các hụi viên. Tổng số tiền Hoa chiếm đoạt lên đến hơn 3,24 tỷ đồng.

Hội đồng xét xử đánh giá hành vi phạm tội của bị cáo Hoa là có tổ chức, thực hiện nhiều lần, chiếm đoạt số tiền lớn. Sau khi nghị án, hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Lý Hải Hoa 13 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

TUẤN QUANG