Vơi nỗi lo mùa tựu trường

Tiếp sức giấc mơ tri thức

Hôm Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận 1, TPHCM trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh năm học 2024-2025 đến con công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, nhiều người bày tỏ khâm phục trước nghị lực vượt khó của em Võ Minh Thư, học sinh lớp 11 Trường THPT Dương Văn Thì (TP Thủ Đức). Từ khi sinh ra, Minh Thư không có cánh tay trái. Nghĩ hoàn cảnh gia đình khó khăn, ba là công nhân vệ sinh, mẹ làm giúp việc nhà theo giờ, phía dưới còn có 2 em nhỏ cần chăm sóc, vậy là Minh Thư tự động viên mình vượt qua những mặc cảm, vất vả trong cuộc sống, cố gắng học tập. Điều Minh Thư lo sợ nhất là 3 chị em phải nghỉ học giữa chừng.

“Cũng có những bất tiện khi con chỉ có một cánh tay, nên trong cuộc sống con luôn động viên mình phải cố gắng hết sức có thể. Việc gì trong nhà con có thể làm được để ba mẹ đỡ cực nhọc thì con làm. Quần áo, tập sách cái nào có thể tận dụng để phục vụ việc học thì con sử dụng lại để đỡ một phần chi phí cho gia đình”, Minh Thư chia sẻ. Từ những nỗ lực vượt khó của Minh Thư, 2 năm qua, em được xét trao tặng học bổng Nguyễn Đức Cảnh.

Chị Nguyễn Thị Hồng Quyên, mẹ Minh Thư, cho biết, thu nhập của 2 vợ chồng chỉ đủ trang trải chi phí hàng ngày trong gia đình, nên mỗi đầu năm học là thời điểm rất khó khăn của cả nhà, khi cả 3 chị em Thư đều cần tập sách, đồng phục. “Những phần học bổng Thư nhận được rất quý với gia đình trong thời điểm này. Nhờ đó, các con tôi có tập, sách cho năm học mới”, Chị Hồng Quyên trải lòng.

Không chỉ những phần học bổng được trao đến tay con công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, mà những phần quà đi kèm như xe đạp, sổ tiết kiệm cũng góp phần giúp vơi đi những lo toan của gia đình các em. Dắt chiếc xe đạp mới toanh vừa được LĐLĐ quận 5 trao tặng ra về, em Lê Đặng Thùy Trang (ngụ quận 5) cảm thấy rất vui. Chiếc xe là mong ước lâu nay của Trang. “Có xe đạp, ba sẽ không phải vất vả đón đưa con đi học. Ba sẽ có thời gian lo công việc để mẹ bớt phần vất vả”, Thùy Trang bày tỏ.

Hôm nhận phần trợ cấp học tập là sổ tiết kiệm trị giá 5 triệu đồng do Hội Chữ thập đỏ TPHCM trao tặng, em Lê Thị Ngọc Trinh, học sinh lớp 12 tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận 4, vô cùng hạnh phúc. Ngọc Trinh mồ côi ba từ nhỏ, vì hoàn cảnh nên mẹ cũng không ở cùng chị em Trinh. 2 đứa trẻ côi cút ấy phải sống nương nhờ bà ngoại đã già yếu và người dì trong căn nhà nhỏ ở con hẻm sâu tại quận 4.

“Ước mơ của em là trở thành giáo viên mầm non, học bổng em nhận được từ nhiều năm nay chính là sự tiếp sức để em viết tiếp giấc mơ tri thức”, Ngọc Trinh tâm sự. Trong năm học 2024-2025, Trinh là một trong 500 học sinh, sinh viên thuộc diện hộ gia đình nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn, mồ côi do dịch Covid-19 có nguy cơ bỏ học được nhận suất trợ cấp học tập trị giá 5 triệu đồng/suất.

Em Lê Thị Ngọc Trinh (thứ 2 từ trái sang), học sinh lớp 12 tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận 4, chia sẻ ước mơ của mình tại buổi nhận trợ cấp học tập

“Chiếc phao” để học sinh không bỏ học

Là một trong hơn 2.600 gương học sinh, sinh viên tiêu biểu vượt khó học giỏi nhận học bổng Nguyễn Hữu Thọ do Quỹ “Vì người nghèo” của Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM trao tặng trong năm học này, em Si Ti Mi Na (đồng bào dân tộc Chăm), hiện đang học tại Trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn, không giấu được niềm vui: “Từ khi học cấp 2, em đã may mắn được trao tặng học bổng Nguyễn Hữu Thọ. Với em, đây là phần chăm lo rất quý báu”. Mẹ Mi Na mất do dịch Covid-19, cuộc sống gia đình vốn khó khăn lại càng khó khăn. Những phần học bổng nhận được với gia đình em vào đầu năm học chính là “cứu cánh” cho ba và Mi Na.

Chương trình học bổng Nguyễn Hữu Thọ do Ủy ban MTTQ Việt Nam - Ban Vận động, quản lý và sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” TPHCM tổ chức và trao từ năm 2001. Đến nay, chương trình đã chăm lo, tiếp sức cho hàng trăm ngàn học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, gần như phải bỏ học, được tiếp tục đến trường. Trong năm học 2024-2025, Quỹ “Vì người nghèo” các cấp sẽ trao tặng gần 16.700 suất học bổng, với tổng kinh phí hơn 31 tỷ đồng; Quỹ “Vì người nghèo” TPHCM trao 2.629 suất học bổng các cấp, với tổng kinh phí hơn 5,8 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Phạm Minh Tuấn chia sẻ, học bổng Nguyễn Hữu Thọ ra đời với mong muốn là nguồn động viên cho các em học sinh, sinh viên cố gắng vượt qua hoàn cảnh, nỗ lực trong học tập, phấn đấu trở thành người có ích cho gia đình, xã hội.

Theo Trưởng Ban Nữ công, LĐLĐ TPHCM Huỳnh Thị Ngọc Liên, trong gần 30 năm qua, học bổng Nguyễn Đức Cảnh do tổ chức Công đoàn thành phố thực hiện đã góp phần động viên con công nhân, người lao động khó khăn vượt qua nghịch cảnh để tiếp tục giấc mơ tri thức. “Mỗi suất học bổng Nguyễn Đức Cảnh được trao đúng đối tượng, đúng hoàn cảnh đã kịp thời hỗ trợ con công nhân, viên chức, lao động có hoàn cảnh khó khăn. Từ đó khẳng định hiệu quả, uy tín của chương trình cũng như sự chăm lo của tổ chức công đoàn”, bà Huỳnh Thị Ngọc Liên chia sẻ.

THÁI PHƯƠNG