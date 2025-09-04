Xã hội

Vụ 3 thanh niên mất tích dưới Hồ Đá Xanh: Đã tìm thấy thi thể 2 thanh niên còn lại

Ngày 4-9, lãnh đạo UBND xã Ea Wer (tỉnh Đắk Lắk) xác nhận, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 2 thanh niên còn lại trong vụ đuối nước xảy ra tại khu vực Hồ Đá Xanh.

Lực lượng chức năng đang tổ chức trục vớt những thanh niên mất tích dưới Hồ Đá Xanh
Hai nạn nhân vừa được tìm thấy là B.Q.C. và T.T.T. (cùng sinh năm 2004, trú phường Buôn Ma Thuột). Trước đó, khoảng 18 giờ ngày 2-9, lực lượng cứu hộ đã vớt được thi thể nạn nhân N.T.A. (cũng sinh năm 2004).

Theo thông tin ban đầu, trưa 2-9, nhóm thanh niên gồm 3 người vào khu vực Hồ Đá Xanh để vui chơi dịp lễ. Trong lúc chụp ảnh, một người bị trượt chân rơi xuống hồ. Hai người còn lại lập tức nhảy xuống ứng cứu nhưng cả ba đều mất tích.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an tỉnh Đắk Lắk đã huy động lực lượng, phương tiện đến hiện trường triển khai công tác tìm kiếm.

UBND xã Ea Wer cho biết đã yêu cầu Công ty Thủy điện Sêrêpốk 3 khẩn trương lắp đặt biển cảnh báo nguy hiểm tại khu vực hồ; đồng thời phát thông báo rộng rãi, khuyến cáo người dân không đến khu vực này tham quan, tắm hồ hay chụp ảnh để đảm bảo an toàn.

MAI CƯỜNG

