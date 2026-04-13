Vụ cá bớp nuôi chết hàng loạt tại đặc khu Lý Sơn: Mật độ vi khuẩn Vibrio spp trên cá ở mức rất cao

Ngày 13-4, Chi cục Thủy sản - Biển đảo tỉnh Quảng Ngãi cho biết vừa nhận kết quả xét nghiệm mẫu cá bớp nuôi lồng và mẫu nước tại đặc khu Lý Sơn, sau khi xảy ra tình trạng cá nuôi chết hàng loạt

Trước đó, khi cá bớp nuôi lồng bè của người dân đặc khu Lý Sơn chết hàng loạt, Chi cục Thủy sản - Biển đảo tỉnh Quảng Ngãi đã đo nhanh một số thông số môi trường nước tại hiện trường như DO, độ mặn, pH; đồng thời lấy 2 mẫu nước và 2 mẫu cá gửi cơ quan chức năng xét nghiệm.

Đối với 2 mẫu cá bớp, kết quả xét nghiệm của Trung tâm Chẩn đoán và xét nghiệm Thú y Trung ương II cho thấy cả 2 mẫu đều âm tính với bệnh VNN (hoại tử thần kinh), không phát hiện ký sinh trùng trên nhớt, da, mang và ruột. Tuy nhiên, kết quả định lượng vi khuẩn Vibrio spp trên các mẫu thịt, da, vây, mang của cá ở mức 2,4x107 MPN/g, rất cao so với giá trị thường gặp trong điều kiện nuôi bình thường.

Cá bớp chết hàng loạt tại đặc khu Lý Sơn. Ảnh: ĐÌNH NHỰT

Theo Chi cục Thủy sản - Biển đảo tỉnh Quảng Ngãi, Vibrio spp là nhóm vi khuẩn cơ hội, có khả năng gây bệnh xuất huyết, nhiễm khuẩn huyết trên cá bớp khi điều kiện môi trường bất lợi và sức đề kháng của cá suy giảm.

Kết quả đo nhanh các thông số môi trường nước tại hiện trường cũng cho thấy, tại lồng nuôi trong vũng neo đậu tàu thuyền Lý Sơn, chỉ số DO lần lượt là 4,49 mg/L vào ngày 6-4 và 4,9 mg/L vào ngày 7-4, thấp hơn giới hạn cho phép là từ 5,0 mg/L trở lên theo TCVN 13951:2024, cho thấy môi trường nước thiếu oxy kéo dài.

Theo cơ quan chuyên môn, tình trạng thiếu oxy kéo dài xuất phát từ việc lồng bè neo đậu với mật độ lớn trong không gian hạn chế của vũng neo đậu, cản trở lưu thông nước, làm gia tăng tích tụ chất hữu cơ, tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn phát triển. Bên cạnh đó, hoạt động tàu thuyền và ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam làm môi trường nước xáo trộn, khiến cá bị stress, giảm sức đề kháng và dễ nhiễm bệnh.

Người nuôi trồng thủy sản cần thực hiện các biện pháp phòng bệnh theo hướng dẫn cơ quan chức năng

Trước đó, cuối tháng 3-2026, các hộ nuôi lồng bè tại Lý Sơn đã kéo bè vào khu vực vũng neo đậu tàu thuyền để tránh gió mùa Tây Nam, hạn chế sóng lớn gây thiệt hại lồng bè và ảnh hưởng đến cá nuôi. Từ ngày 31-3, các hộ nuôi bắt đầu phát hiện cá có dấu hiệu bỏ ăn, mất nhớt, phần bụng xuất hiện nhiều chấm đỏ nhỏ dưới da. Sau đó, cá chết hàng loạt và kéo dài cho đến nay.

Hiện 57/57 bè nuôi đều xảy ra hiện tượng cá chết, chủ yếu là cá bớp có trọng lượng từ 0,5-5 kg/con.

NGUYỄN TRANG