Vụ cháy căn hộ chung cư tại TPHCM: Bé gái 9 tuổi không qua khỏi

Mặc dù các y bác sĩ nỗ lực cứu chữa, nhưng bé L.D (9 tuổi) không qua khỏi sau vụ hỏa hoạn thương tâm ở chung cư Ehome S (phường Long Trường, TPHCM).

Ngày 27-1, PGS-TS-BS Phạm Văn Quang, Trưởng khoa Hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện Nhi đồng 1 xác nhận thông tin trên. Bé L.N.L.D. cùng mẹ và em gái 6 tuổi là nạn nhân trong vụ cháy căn hộ chung cư Ehome S.

Theo PGS-TS-BS Phạm Văn Quang, ngày 24-1, bệnh nhi được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 1 trong tình trạng rất nặng, bỏng lửa, suy hô hấp. Bé bị ngưng tim do thiếu oxy não quá lâu, được điều trị tích cực, thở máy. Mặc dù ê-kíp đã nỗ lực hết sức nhưng bé L.D tử vong vào đêm 26-1.

Trong khi đó, người mẹ cũng đang nguy kịch tại Bệnh viện Chợ Rẫy, tiên lượng rất xấu. Dù duy trì được nhịp tim nhưng chức năng não của bệnh nhân không còn.

Nạn nhân còn lại là bé gái 6 tuổi, đang được lọc máu, thở máy và điều trị tích cực tại Bệnh viện Nhi đồng 2. Thời điểm nhập viện, trẻ bị bỏng 35% cơ thể, sốc giảm thể tích và suy hô hấp nặng. Các bác sĩ đang dốc sức và theo dõi sát sao tình hình của bệnh nhi.

Trước đó, như Báo SGGP thông tin, rạng sáng 24-1, hỏa hoạn xảy ra tại căn hộ tại chung cư Ehome S (phường Long Trường, TPHCM) khiến 3 mẹ con chị N.T.L. (32 tuổi) nguy kịch.

GIAO LINH

