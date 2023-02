Vụ mất 60 thùng hồ sơ công trình giao thông tại Thanh Hóa: Cán bộ văn thư đem bán

Ngày 5-2, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, bước đầu đã làm rõ vụ mất hồ sơ, tài liệu tại Ban quản lý Dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa ở số 17 Hạc Thành (TP Thanh Hóa).

Trước đó, ngày 1-2, Công an TP Thanh Hóa và Công an tỉnh Thanh Hóa nhận tin báo từ Ban quản lý Dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa về việc đơn vị này bị mất 60 thùng hồ sơ, tài liệu tại kho lưu trữ ở số 17 Hạc Thành. Ngay sau khi nhận được tin báo, công an đã nhanh chóng vào cuộc.

Thời điểm xảy ra mất hồ sơ, tài liệu, ban này đã chuyển trụ sở đến nơi làm việc mới ở phường Đông Hương (TP Thanh Hóa). Nơi làm việc cũ dùng để lưu trữ hồ sơ, tài liệu, có camera giám sát nhưng không có bảo vệ.

Sau một thời gian khẩn trương điều tra, cơ quan công an bước đầu xác định, số hồ sơ, tài liệu bị mất là do chị L.T.L. (33 tuổi, văn thư của ban này) lấy.

Theo lời khai ban đầu, chị L. đã lấy số hồ sơ, tài liệu này đem bán phế liệu với giá 9 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.